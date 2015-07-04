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    "Локомотив" одержал победу над "Лудогорцем"

    Московский "Локомотив" в рамках своего учебно-тренировочного сбора сегодня провел товарищеский матч с болгарским "Лудогорцем".

    4 июля.

    "Локомотив" (Москва) - "Лудогорец" (Разград) - 2:0 (1:0).
    Голы: 0:1 - Ал. Миранчук, 43; 2:0 - Шкулетич, 65.

    "Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Шишкин, Чорлука (Логашов, 64), Пейчинович, Янбаев (Денисов, 46), Тарасов (Ниассе, 76), Фернандеш (Ан. Миранчук, 76), Ал. Миранчук (Коломейцев, 46), Касаев (Михалик, 76), Григорьев (Шкулетич, 64), Майкон (Самедов, 46).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2015 20:29
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 5 июля 2015, 14:56

      опа, Джигурда!!!



      что-то юзера джек дэнилс нету!!!!
      рыдает наверное!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:23

      Шкулетич отличился, молодец.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 4 июля 2015, 22:50

      С победой Локо!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      РусФут 4 июля 2015, 21:31

      Молодцы-а ведь Лудогорец многим нашим командам "нервы попортил", пусть даже в товарняках.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 июля 2015, 21:31

      Радует, вспоминая про группу ЛЕ...

      2
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      Рейтинг: +59

      FanParovoz 4 июля 2015, 21:28

      отлично

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      dokom 4 июля 2015, 21:26

      Герои!

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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 4 июля 2015, 21:22

      Непривычно не видеть фамилию Павлюченко

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      Рейтинг: +59

      andrefinoo > Он-моя жизнь 4 июля 2015, 22:00

      В смысле?

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      Рейтинг: +90

      Romashin > andrefinoo 4 июля 2015, 22:02

      Павлюк обычно в товарняках забивал)))

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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 4 июля 2015, 21:17

      Чорлука кеп

      1
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 4 июля 2015, 21:04

      заслужили

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