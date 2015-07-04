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    Джеррард: "Не остался в Европе, потому что хотел нового вызова"

    Экс-полузащитник английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард объяснил свое решение уехать за океан.

    "У меня было несколько хороших европейских вариантов продолжения карьеры, но мне хотелось абсолютно нового вызова, хотелось покинуть зону комфорта и получить совершенно новый жизненный опыт. Немаловажным был и тот фактор, что в США моя семья будет жить с удовольствием. Теперь у меня будет возможность по окончании карьеры сказать, что я не сидел всю жизнь на одном месте, а попробовал что-то другое. Хотя в "Ливерпуле" мне, конечно же, было очень комфортно", - заявил англичанин.

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    Источник: Skysports

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    04.07.2015 20:21
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 08:49

      Все правильно сделал Стиви Джи! Хотя вполне бы мог еще один сезон поиграть где нибудь в Турции. Но это его выбор) Всего наилучшего легенде Ливерпуля в МЛС!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:22

      Все верно, удачи Джеррарду.

      1
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 23:13

      Правильно, что уехал за океан. Там и болельщикам не обидно, и самому хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 4 июля 2015, 22:49

      Потому что хотел много бабла, говори как есть

      3
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      Рейтинг: +15

      9_Мая 4 июля 2015, 22:10

      Стивен все правильно сделал.Не продал Ливерпуль,каким бы этот клуб ни был,ни на что.Хвала,тебе,Стиви,и почет!Пусть не завоевал золото апл,зато всегда будет "Легендой".В трандеже не замечен,с [Соблюдайте правила] не[Соблюдайте правила]ся.

      0
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 4 июля 2015, 21:26

      В номинации "ПРОВОДЫ ГОДА" побеждает матч . . . Сток Сити-ливерка ! 6-1 , провожали от души ! )))

      6
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      Рейтинг: +3960

      Leicester City > Виталик ManUtd Rus 4 июля 2015, 21:33

      ты наверно отмечаешь этот день!! кадендарики не забыл отметить

      1
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      Рейтинг: +58

      Wh_Rabbit > Виталик ManUtd Rus 4 июля 2015, 22:10

      Ты действительно считаешь себя остроумным, правда?

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Виталик ManUtd Rus 5 июля 2015, 08:25

      Уж как смогли! Зато от души

      1
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 4 июля 2015, 21:09

      Спасибо стиви за тот слив с Демба Ба ! Так бы ливерка
      ,все же, взяли рандомное чемпионство ! В итоге стива ливерка поперла за океан )))

      7
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Виталик ManUtd Rus 4 июля 2015, 21:18

      При чем Ба к МЮ ...вспомни как он голы клал в ворота МЮ)))

      1
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 4 июля 2015, 21:08

      Молодец жерард,особенно понравился последний матч "лигенды".

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      Рейтинг: +3960

      Leicester City 4 июля 2015, 21:05

      джерард символ великого ливерпуля!!!

      2
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      Рейтинг: +488

      Чакир - UTD > Leicester City 4 июля 2015, 21:10

      Это ты правильно подметил, символ - неудачи и позора!

      7
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Leicester City 5 июля 2015, 08:25

      Символ Ливерпуля, скорее так

      0
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 4 июля 2015, 20:59

      Стиви Джи убежал за океан, чтобы быстрее забыть тот кошмар и позор который он испытывал на протяжении 17 лет.

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