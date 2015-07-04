Черчесов не ответил, будет ли "Динамо" кого-то приобретать

Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов после сегодняшнего товарищеского матча против амстердамского "Аякса" (2:2) не дал ответа на вопрос, будут ли у бело-голубых приобретения в текущее трансферное окно.



"Не готов сказать, будут ли у нас приобретения. Сейчас в первую очередь хотелось бы, чтобы Виталий Дьяков и Янн М'Вила скорее подписали контракты, чтобы по ним не было вопросов. У нас в течение игры получил травму Кристофер Самба, но пока про тяжесть ничего сказать не могу, все покажет обследование", - сказал Черчесов.



"Динамо" начнет сезон РФПЛ матчем с "Зенитом".



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