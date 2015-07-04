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    Черчесов не ответил, будет ли "Динамо" кого-то приобретать

    Главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов после сегодняшнего товарищеского матча против амстердамского "Аякса" (2:2) не дал ответа на вопрос, будут ли у бело-голубых приобретения в текущее трансферное окно.

    "Не готов сказать, будут ли у нас приобретения. Сейчас в первую очередь хотелось бы, чтобы Виталий Дьяков и Янн М'Вила скорее подписали контракты, чтобы по ним не было вопросов. У нас в течение игры получил травму Кристофер Самба, но пока про тяжесть ничего сказать не могу, все покажет обследование", - сказал Черчесов.

    "Динамо" начнет сезон РФПЛ матчем с "Зенитом".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2015 20:05
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:02

      где деньги, Зин..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      gentlewolf 5 июля 2015, 18:29

      Какие трансферы?
      Спортдир Кобелев - вектор на молодежь.
      Шесть игроков из дубля вывел в премьер лигу.
      теперь будет изыскивать резервы в молодежке.
      А там есть что поискать.
      Все равно денег тратить нельзя.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      mensk 5 июля 2015, 09:04

      Не ответил потому что не он решает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:18

      Спросите у УЕФА...

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 5 июля 2015, 03:25

      Не посвящённый…

      0
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 4 июля 2015, 22:48

      правильно не дал и все!!Не зачем всем знать!!!Молодец!!!когда нужно будет скажет!!!

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 22:22

      Значит Черчесов сам никто в динамовской команде

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 4 июля 2015, 21:10

      Ничего не сказал Черчесов,
      Лишь рукою махнул на трансфер Месси,
      И ушёл в раздевалку хмурый,
      Со скромной мечтою: о Дьякове с Вилой.

      6
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      Рейтинг: +4077

      морозз 4 июля 2015, 20:46

      Стас вообще по ходу голову потерял...Денисов в молодёжке, Платини зверствует а он молчит и ничего не говорит!

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      Рейтинг: +226

      salaga > морозз 4 июля 2015, 21:11

      Молчание - золото.

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз > salaga 4 июля 2015, 23:11

      Не всегда...иногда молчание медленная смерть!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > НИКИТА ТАРАСОВ 4 июля 2015, 23:12

      Опять все на Леонида любуются...привет Волкодав!

      0
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      Рейтинг: +53

      Stut 4 июля 2015, 20:39

      Не до жиру сейчас...

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