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    "Шахтер" уступил "Лехии" по пенальти со счетом 14:15

    Донецкий "Шахтер" стартовал сегодня на товарищеском турнире "Любельски Кап", который проходит в Польше. Соревнования проходят в формате двух полуфиналов, к которым прилагается финал и встреча за третье место. Украинцы в своем матче играли против гданьской "Лехии", основное время игры завершилось нулевой ничьей. А в серии пенальти, длившейся непривычно долго, победу одержали поляки - 15:14.

    Вторую пару 1/2 финала составили "Монако" и "Ганновер", которые еще не сыграли.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2015 19:45
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 13:55

      Ну что же, проиграть по пенальти с таким счетом надо еще умудрится! Хотя, как сказал Ван Гаал, проигрыш по пенальти это не совсем поражение)

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 5 июля 2015, 12:30

      Honduras2010 передёргивает на Немцова, первый в мире некрогомоананюга.


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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 12:34

      шахтная пыль, ничего святого, человека убили, а ты о своих фантазиях, мерзость

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 12:37

      А мне по...й на него, здесь больше убили, а вы только злорадствуете и радуетесь. Так что на юух я тебя видал с твоими святынями.

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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 12:46

      Ты чего мне исповедуешься что-ли? Так я не священник и не психиатр, умеряй злобу, находи общий язык с украми и живи спокойно, не истери. А то живешь на гуманитарку русскую и русских же поливаешь грязью, неправ ты, кротик.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 12:55

      Это тебе по телеку показывают, что мы за вашу гуманитарку живём. По факту - ни разу не получал и никто из моих знакомых её не видел. Тут повсеместно от Ахметова гумка, он грехи замаливает, но её я принципиально не беру, пусть получает тот кто действительно нуждается.
      А исповедываться перед тобой - много чести. Иди на йух , кормилец, сам с голоду не сдохни.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 12:57

      И русских грязью я никогда не поливал. У меня родня в Томске, Саратове. Лучший друг в Татарстане, тоже РФ между прочим. Так что не пи...ди.

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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 13:02

      А нам целый день р-24 показывает колонны с гумкой, не могут же на р-24 врать, так ведь? Не веры тебе, паря, пишешь ты антирусскую лабуду вприкусочку с тульскими пряниками и чайком краснодарским. Стыдно за тебя.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 13:06

      Может и прут колоны с гумой, но до людей не довозят или в магазины сдают.
      А мнение твоё мне до лампочки, либерал дырявый, я сам русский и горжусь этим.
      А ты тошный как баба, исщезни хохлодырка.

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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 13:12

      Вот же неблагодарная шахтная пылюга, ему гуманитарку тоннами прут, а он говорит, что русские её же не довозят и в магазины сдают. Это твои собратья по разуму её сначала получают, а потом сдают. Сдавайся, ватан бесперспективный. Адьёс.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 13:15

      Адьос - йух тебе под нос. Дёргай на Борьку и спать, либераст.

      0
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 5 июля 2015, 00:48

      редкость

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 июля 2015, 00:26

      Хорошо размялись

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      Рейтинг: +613

      korn3512 4 июля 2015, 23:38

      Пендали-стихия цыыска, вот они бы щас порадовались такому количеству и душу отвели)

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      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 22:28

      А прикиньте, если бы в реале в игре так сыграли - 15:14?)))

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      Рейтинг: +18

      ШИШОК 4 июля 2015, 22:01

      Повеселились ребята.

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      Рейтинг: +91

      mihon_87 4 июля 2015, 21:35

      интересно

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      Рейтинг: +17

      5Gb 4 июля 2015, 21:32

      норм че

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 4 июля 2015, 21:27

      Позор, то немцы отымели, то ляхи отымели, плохо когда русских рядом нет.))

      1
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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 4 июля 2015, 21:44

      а русские - то причем?

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 4 июля 2015, 21:45

      Гондурасу не понять.

      1
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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 4 июля 2015, 21:47

      кротик ты чего разнервничался?

      0
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      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 4 июля 2015, 21:52

      Я спокоен, не бери на свой счёт. Хотел сказать что Гондурасу не понять исторические связи бывшей украины и России.

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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 4 июля 2015, 21:56

      русским вообще фиолетово и на украину и на её незначительный кусок в виде донбасни

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 4 июля 2015, 21:58

      злой ты, видно сбежавший от мобилизации вялый укроп.

      1
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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 4 июля 2015, 22:05

      Ерунду не пори, я русский. В профили заглядывай. Я вот в твоем профиле вижу, что ты укроп и есть, ибо Донбасс как крути часть укропии.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 4 июля 2015, 22:13

      В профиле что угодно можно написать. Раз не укроп, откуда ненависть к Донбассу, пишешь пренебрежительно - "донбасня"?

      1
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      Рейтинг: +12

      danc1ng > Juventus 32 5 июля 2015, 00:57

      вот из за таких убогих и создаеться негативное отношение к украинцам!((( З.Ы кремлевский бот или просто никчемное существо ничего не добившийся в жизни и ищущий проблему не в себе а в государстве!(( грустно это однако!(((

      2
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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 09:08

      Так вы уже всех достали и укропов и русских и весь цивилизованный мир

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 11:30

      Интересно чем мы вас достали, нам ни от вас ни от цивилизованного мира ничего не надо, оставьте нас в покое и всё. Какого х...я вы все к нам лезите?

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > danc1ng 5 июля 2015, 11:32

      Вытянул член со рта, пургу пронёс, садись - два. Марш свидомит в подвал от мобилизации прятаться.

      0
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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 11:46

      Нас, русских, вы достали, так как в том числе из-за вас растет курс доллара, что обесценивает мой труд. А доллар нужен чтобы по-человечески отдыхать, не в крыму. Ферштеен?

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 12:07

      А ещё из-за нас скоро глобальное потепление сменится глобальным похолоданием или смена полюсов произойдет.
      Голову лечи.
      Здесь как и в целом в мире происходит глобальный передел собственности, когда бедные становятся ещё беднее, а богатые ещё богаче. Старая как мир битва за ресурсы и территории.
      Мы отстаиваем себя как можем, а как вы себя поведёте, когда до вас доберутся, покажет время.
      Когда я был маленьким и смотрел по телевизору Югославию, думал , что нас это никогда не коснётся, а сценарий один в один.
      Так что виновных в том что ты , додик не можешь на отдых заработать ищи в другом месте. Я бы тебе лекцию мог прочитать, как выживать и заробатывать в военное время, но ты всё равно по тупости не поймешь. Я с мая 2014 не получаю зарплату, но у меня двое пацанов одеты, обуты и сыты. На днях их в Крым повезу и по...й мне твой доллар.

      0
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      Рейтинг: +39

      xsdm > Juventus 32 5 июля 2015, 12:20

      толку их одевать и обувать? один хрен под гусеницы укропского танка пойдут...

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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 12:22

      Отдыхай и дальше в крыму нищебродина

      0
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      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > xsdm 5 июля 2015, 12:22

      Кишка у вас тонка, укроп. Вы только с 5 км артой работать можете, а ближе бздите подходить, куда уж там танками детвору давить.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 12:24

      Я люблю Крым, там красота и природа. А ты тули в Европу, однополый брак заключи.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 12:25

      К стати, либерал, хуже петуха. Поздравляю, ты настоящий европедец.

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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 12:31

      Какая в крыму красота и природа, ты о чем? Ты вообще ничего слаще морковки не ел что-ли?

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Honduras2010 5 июля 2015, 12:34

      Морковка для таких цветных мальчиков как ты, хош пихайся хош причмокивай.

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      Рейтинг: +38

      Honduras2010 > Juventus 32 5 июля 2015, 13:33

      весь мир уже видел, как нищебродня ватная у полудохлых резервистов-хохлов причмокнула

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