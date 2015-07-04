Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В новом сезоне матч АПЛ проведут в пятницу впервые за 12 лет

    Стало известно, что одна из игр нового сезона АПЛ состоится в непривычный день - в пятницу, 14 августа. Это будет матч между "Астон Виллой" и "Манчестер Юнайтед", В субботу встреча не может состояться по причине проведения в Бирмингеме митинга молодежной организации, выступающий против исламизации страны, где будут задействованы все службы правопорядка. Не могут сыграть команды и в воскресенье ввиду участия "красных дьяволов" в квалификации Лиги чемпионов. АПЛ уверяет, что проведение поединка в пятницу - разовая акция.

    Последний раз игра АПЛ проводилась в пятницу в 2003-м году.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 июля 2015, 02:37

      Рубрика "скучные факты"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > MrVanes-Zenit 5 июля 2015, 17:27

      или бесполезные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 22:52

      Пусть у Российской РФПЛ учатся! Этим ваще по барабану в какие дни ставить и в какое время, хоть в 14-30 во вторник или в четверг!..))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      summer2014 4 июля 2015, 22:27

      А что за боязнь "пятниц" ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      hpx > summer2014 5 июля 2015, 23:18

      ну возможно это будний день, или нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      ALEX MU > summer2014 6 июля 2015, 03:15

      Там футбол для людей, а в пятницу люди работают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 4 июля 2015, 21:49

      и тут исламистов приписали, бред. видно в Британии тоже с мозгами тяжело.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Juventus 32 5 июля 2015, 01:12

      да вроде там с ними давно беда)))вон,Сол Кемпбелл отговаривал всю Англию ехать на чемпионат европы 2012 году,потому что там расиста =DD

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 17:27

      Англичане Богом наказаны за финал ЧМ 66 года, теперь им можно даже квалификацию не проходить, не то что бы куда-то ехать. Кубка им не видать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      mihon_87 4 июля 2015, 21:22

      и что такого?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      bestolochch 4 июля 2015, 20:33

      Играть через день... Для квалификации ЛЧ не лучшая характеристика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 20:16

      И у них бывает…

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 4 июля 2015, 20:12

      Масоны. Боятся пятниц. Жаль, что не 13.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 4 июля 2015, 20:10

      Отлично , у МЮ будет больше времени для подготовки к ЛЧ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 4 июля 2015, 20:01

      Хорошо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11