В новом сезоне матч АПЛ проведут в пятницу впервые за 12 лет

Стало известно, что одна из игр нового сезона АПЛ состоится в непривычный день - в пятницу, 14 августа. Это будет матч между "Астон Виллой" и "Манчестер Юнайтед", В субботу встреча не может состояться по причине проведения в Бирмингеме митинга молодежной организации, выступающий против исламизации страны, где будут задействованы все службы правопорядка. Не могут сыграть команды и в воскресенье ввиду участия "красных дьяволов" в квалификации Лиги чемпионов. АПЛ уверяет, что проведение поединка в пятницу - разовая акция.



Последний раз игра АПЛ проводилась в пятницу в 2003-м году.



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