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    Ван Перси согласен перейти в "Фенербахче"

    Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси согласовал детали своего контракта с турецким "Фенербахче" и, вероятнее всего, пополнит стан новой команды. Сегодня голландец лично встретился с представителями второй команды чемпионата Турции и выразил готовность переехать в Стамбул. Срок потенциального соглашения - четыре года.

    В минувшем сезоне АПЛ Ван Перси провел 27 матчей и отличился 10 раз.

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    Источник: The Guardian

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    04.07.2015 19:15
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:59

      вон оно что...

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 08:51

      Нормальные такие трансферы совершил Фенербахче! С такими приобретениями - групповой раунд ЛЧ минимум) Но туда еще нужно пробиться. Пойму Робина, если он переберется на берега Босфора!

      1
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      Рейтинг: +11

      Red Man 5 июля 2015, 06:26

      Может оставить его надо нап то хороший

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:16

      Для Фенера это реальное усиление.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 4 июля 2015, 23:59

      Все уже хватит трансферов, сколько можно, 8 игроков купили и 3 игрока вернулись из аренды, с легионерами перебор уже 16 легионеров куда мы их денем учитывая что на поле выйдут лишь 5 из них

      1
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      Рейтинг: +102

      лолос > dante_voorhees 5 июля 2015, 05:29

      В Турции тоже есть лимит на легионеров?

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > лолос 5 июля 2015, 12:57

      а что не знал разве? на поле могут выйти 5 легионеров и 6 местный 5+6

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      Рейтинг: +102

      лолос > dante_voorhees 6 июля 2015, 03:55

      Ясно. Я за Суперлигой не особо слежу.

      0
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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 4 июля 2015, 22:11

      закономерный финал карьеры для подобных девушек лёгкого поведения

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 4 июля 2015, 22:02

      Думаю год еще надо дать в МЮ поиграть. Таких форвардов экстра-класса сейчас нет, только Суарес и Ибрагимович.

      0
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      ...
      Рейтинг: +21

      ZaZizu > Van Vanovich 4 июля 2015, 22:11

      рвп из другой весовой категории

      0
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 4 июля 2015, 21:35

      Так вот почему отказал Бешикташу? Фенербахче хороший клуб,не ошибется

      1
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Selim Yavuz 4 июля 2015, 22:01

      эванс не нужен ?

      0
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      Рейтинг: +49

      Clint 4 июля 2015, 21:33

      Снейдер(31)-Роббен(31)-Ван Перси(32) великолепная тройка сборной Голандии, но увы я не вижу достойные замены этим троим, не вижу такой десятки как Снейдер, не вижу такого вингера как Роббен, и нет такого форвада как ван Перси, Депай и прочие посредсвенности ничего нового не дадут, так что пока у сборной голандии не такой уж и светлое будушее

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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > Clint 4 июля 2015, 22:00

      ээээээх...

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus > Clint 4 июля 2015, 22:01

      почему посредственности ? Время все расставит по своим местам .

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      Рейтинг: +21

      ZaZizu > Clint 5 июля 2015, 10:52

      ну чего добились Снайдер-рвп-Роббен? голландия-сборище индивидуальностей! а твоя вышеперечисленная троица это такие же депаи по сравнению с Бергкампом,ВБ,Клювертом, Овермарсом,Куманом......вот то была настоящая Команда!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 июля 2015, 20:49

      Уже шаг назад в карьере

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