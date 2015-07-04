"Аякс" сыграл вничью с московским "Динамо"

Московское "Динамо" и амстердамский "Аякс" в сегодняшнем товарищеском матче победителя не выявили.



4 июля, Кематен-ин-Тироль (Австрия), стадион "Спортплац Кематен".



"Динамо" (Москва) - "Аякс" (Амстердам) - 2:2 (1:1).

Голы: 0:1 - Кузьмин (АГ), 18; 1:1 - Соснин, 30; 1:2 - Базур, 59; 2:2 - М"Вила, 83.





"Динамо": Габулов, Самба (Дьяков, 19), Губочан, Соснин (Ротенберг, 66), Жирков (Морозов, 65), Зобнин, Кузьмин (Кокорин, 60), Вальбуэна (Левин, 66), Джуджак (Ташаев, 46), Ионов, М'Вила.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! Габулов, Самба (Дьяков, 19), Губочан, Соснин (Ротенберг, 66), Жирков (Морозов, 65), Зобнин, Кузьмин (Кокорин, 60), Вальбуэна (Левин, 66), Джуджак (Ташаев, 46), Ионов, М'Вила.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!