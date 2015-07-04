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    "Аякс" сыграл вничью с московским "Динамо"

    Московское "Динамо" и амстердамский "Аякс" в сегодняшнем товарищеском матче победителя не выявили.

    4 июля, Кематен-ин-Тироль (Австрия), стадион "Спортплац Кематен".

    "Динамо" (Москва) - "Аякс" (Амстердам) - 2:2 (1:1).
    Голы: 0:1 - Кузьмин (АГ), 18; 1:1 - Соснин, 30; 1:2 - Базур, 59; 2:2 - М"Вила, 83.

    "Динамо": Габулов, Самба (Дьяков, 19), Губочан, Соснин (Ротенберг, 66), Жирков (Морозов, 65), Зобнин, Кузьмин (Кокорин, 60), Вальбуэна (Левин, 66), Джуджак (Ташаев, 46), Ионов, М'Вила.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2015 19:08
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:58

      недурно

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 5 июля 2015, 17:49

      М'Вила и Дьяков ток новые имена,остальные молодые =/

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 08:52

      Новичок клуба Мвила спас Динамо Москва от поражения в матче с Аяксом! Надо понимать, что у Саламовича Мвила и Ванкер будут парой основных опорников на сезон. Хотя еще Денисов может вернутся)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:14

      Неплохо для начала.

      1
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 4 июля 2015, 23:17

      где был кокорин когда забивали?опять спал

      0
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      Рейтинг: +49

      баск 4 июля 2015, 23:06

      А какую банку М'Вила положил, это же номер на загляденье был)
      Первый гол, кстати, тоже был очень неплох, славненькая такая многоходовочка...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 22:30

      Почему Аякс сыграл? А не Динамо сыграло?)))

      2
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      Рейтинг: +47

      Gotlib 4 июля 2015, 21:09

      Пока без поражений!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3081

      drug01 4 июля 2015, 21:07

      Результат хороший!

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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 4 июля 2015, 20:42

      Отлично потренировались! Это всё же Аякс!!!

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