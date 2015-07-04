Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Вольфсбург" отказался от продажи Перишича

    Немецкий "Вольфсбург" не намерен расставаться с Иваном Перишичем. "Волки" не хотят терять одного из своих лидеров перед выступлением в Лиге чемпионов.

    "Мы знаем об интересе к Ивану со стороны многих клубов. В частности, им интересуется "Интер". Однако у нас нет никакого желания продавать Ивана" — поведал спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллоф.

    В минувшем сезоне Бундеслиги хорватский полузащитник провел за "Вольфсбург" 24 матча, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Kicker.de

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:49

      Самим пригодится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:13

      Нельзя волкам расставаться с Перишичем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 23:30

      Кевин-Принс Боатенг может перейти в «Орландо Сити»

      Полузащитник «Шальке-04» Кевин-Принс Боатенг привлёк внимание «Орландо Сити», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. В американском клубе хавбек мог бы присоединиться к бразильцу Кака, который, как и он, также выступал за «Милан».

      Судя по всему, ганец этим летом сменит клуб, поскольку в конце прошлого сезона он был освобождён от тренировок с «Шальке». Официально он ещё числится игроком немецкой команды, но волен выбирать себе новый клуб самостоятельно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 4 июля 2015, 22:04

      И правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Бавария 2001 4 июля 2015, 21:50

      Вольфсбург финансово стабильный клуб, так что на деньги их взять будет трудно, если конечно речь идет не о боснасловной сумме.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 19:08

      Классный игрок...как на полузащитника очень много забивает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11