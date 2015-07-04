"Вольфсбург" отказался от продажи Перишича

Самим пригодится...
"Мы знаем об интересе к Ивану со стороны многих клубов. В частности, им интересуется "Интер". Однако у нас нет никакого желания продавать Ивана" — поведал спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллоф.
В минувшем сезоне Бундеслиги хорватский полузащитник провел за "Вольфсбург" 24 матча, забив 5 голов и сделав 4 результативные передачи.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!