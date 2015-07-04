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    "Валенсия" приобрела права на Санти Мину

    Талантливый испанский нападающий Санти Мина сменил "Сельту" на "Валенсию". 19-летний футболист подписал с новым клубом 6-летний контракт.

    "Валенсия" выплатит "Сельте" 10 миллионов евро в качестве отступных. В минувшем сезоне форвард забил 7 голов в 20-ти матчах испанской Примеры.

    Напомним, Санти Мина является самым юным голеодором в истории "Сельты".

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    Источник: ФК «Валенсия»

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    04.07.2015 18:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:46

      Карьера только начинается)

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