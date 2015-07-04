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    Андреас Бек перешел в "Бешикташ"

    Немецкий защитник Андреас Бек пополнил состав "Бешикташа". 28-летний игрок подписал с новым клубом 3-летний контракт.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Футболист защищал цвета "Хоффенхайма" на протяжении семи сезонов.

    Напомним, что Бек родом из СССР. В детстве игрок переехал в Германию и там получил футбольное образование.

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    Источник: ФК «Бешикташ»

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    04.07.2015 18:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 5 июля 2015, 20:48

      На пенсию заработает...

      0
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 4 июля 2015, 20:23

      Правильно, Бешикташу нужно усиливать линию защиты

      1
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      Рейтинг: +121

      weinmar 4 июля 2015, 19:19

      Эх, немного жаль! Удачи русскому немцу (или наоборот)) в новом клубе!

      1
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 4 июля 2015, 19:00

      Ужас...за каких то 2 ляма.Ему 28 лет!Он лидер был своего клуба все 7 сезонов.И ушёл так бесславно.
      В клубе он оочень бедном играл,вот решил зарплату получить хорошую.

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      Рейтинг: +388

      Нохчи Чоь 4 июля 2015, 18:49

      Помню когда то Зенит им интересовался.

      0
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 4 июля 2015, 18:43

      ооо добро пожаловать Султан Бек

      2
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