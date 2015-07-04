Андреас Бек перешел в "Бешикташ"

На пенсию заработает...
Немецкий защитник Андреас Бек пополнил состав "Бешикташа". 28-летний игрок подписал с новым клубом 3-летний контракт.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Футболист защищал цвета "Хоффенхайма" на протяжении семи сезонов.
Напомним, что Бек родом из СССР. В детстве игрок переехал в Германию и там получил футбольное образование.
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Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Футболист защищал цвета "Хоффенхайма" на протяжении семи сезонов.
Напомним, что Бек родом из СССР. В детстве игрок переехал в Германию и там получил футбольное образование.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
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