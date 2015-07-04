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    Артуро Видаль близок к переходу в "Реал"

    Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Ювентуса" Артуро Видаля. Сообщается, что чилийский игрок уже согласовал условия пятилетнего контракта с мадридским клубом.

    О переезде игрока в Испанию сообщили агент и родственники футболиста. Видаль является приоритетной трансферной целью нового главного тренера «Реала» Рафаэля Бенитеса.

    Напомним, Видаль сегодня выйдет на поле в финальном матче Кубка Америки, где сборная Чили сыграет с Аргентиной. Встреча состоится в 23:00 по московскому времени.

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    Источник: Sports.ru

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    04.07.2015 18:24
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    Комментарии239
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 9 июля 2015, 22:34

      поздравляю

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 6 июля 2015, 19:58

      Уже два года, как близок. Странный клуб Реал, то сорят деньгами, то при подписании стоящего игрока торгуются.

      0
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 6 июля 2015, 16:39

      видали мы видаля но игуаин реалу бы больше помог

      0
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      Рейтинг: +33

      koleso25 5 июля 2015, 20:34




      "Атлетико" завтра может объявить о трансфере Арда Турана в "Барселону". Как сообщает TMW, каталонский клуб заплатит за переход хавбека 40 миллионов евро.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      зигзаг > koleso25 6 июля 2015, 20:01

      Таранный игрок, вольется в команду!

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 5 июля 2015, 19:28

      Вроде 53 млн евро за Видаля отвалил Реал. Хотя пока что это на уровне слухов.

      1
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      Рейтинг: +10

      aziz4ik 5 июля 2015, 13:24

      Xm

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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:03

      Что ж, удачи Видалюв Ла Лиге.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > nahan 6 июля 2015, 19:59

      Нет, лучше в серии А

      0
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      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 5 июля 2015, 02:49

      наверно утка. как и то что он уже почти игрок арсенала

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      Рейтинг: +53

      V For Vendetta 5 июля 2015, 02:47

      Если это правда , то Реалу просто повезло !

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      Рейтинг: +18

      kmhb 5 июля 2015, 02:02

      Пусть кого угодно покупают. С Бенитосом им ничего не светит

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