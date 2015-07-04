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    Юрий Семин: "Лимит - ерунда. Важно уделять внимание детско-юношескому футболу"

    Главный тренер "Анжи" Юрий Семин высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров. В прошедшем сезоне его команда заняла второе место в первенстве ФНЛ, получив право выступать в высшем дивизионе чемпионата страны.

    "Лимит вообще не играет никакой роли в развитии футбола. Никакой! В тысячу раз важнее уровень внимания к детско-юношескому футболу — какая там инфраструктура, какие работают тренеры. А лимит – это все ерунда", – сказал Семин.

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    Источник: Sports.ru

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    04.07.2015 17:57
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +12

      magami05 6 июля 2015, 15:28

      сказал Семин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 6 июля 2015, 00:13

      Удачи и Побед Сёмину с Анжи в новом сезоне!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      АРуслан 5 июля 2015, 23:59

      На счет Диара была инфа и пропала!
      А Палыч прав!
      Все говорят НУЖНА КОНКУРЕНЦИЯ В СОСТАВЕ,а с таким лимитом какая конкуренция!а бабки какие получают!!!
      Че стараться то и так все покайфу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 09:59

      Юрий Палыч реально зрит в корень! Нужно просто вернуть старый добрый турнир Кожаный Мяч, который в свое время подарил СССР Льва Яшина, Виктора Понедельника и Валентина Иванова)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 5 июля 2015, 08:54

      Напоминает слова Дынина..."Дети,вы хозяева лагеря,вы!!!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:11

      Слушайте авторитетное мнение!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 22:40

      РФС: Лимит - ерунда, ДЮСШ тоже ерунда! Главное - бабки, бабулечки!!

      3
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      Рейтинг: +38

      30rustam30 4 июля 2015, 22:40

      Подписать Семина был очень умный ход

      4
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      Рейтинг: +282

      cканер 4 июля 2015, 22:19

      согласен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      imran seidov 4 июля 2015, 22:07

      Палыч прав на все 100%!!!!

      3
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