Юрий Семин: "Лимит - ерунда. Важно уделять внимание детско-юношескому футболу"

сказал Семин
Главный тренер "Анжи" Юрий Семин высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров. В прошедшем сезоне его команда заняла второе место в первенстве ФНЛ, получив право выступать в высшем дивизионе чемпионата страны.
"Лимит вообще не играет никакой роли в развитии футбола. Никакой! В тысячу раз важнее уровень внимания к детско-юношескому футболу — какая там инфраструктура, какие работают тренеры. А лимит – это все ерунда", – сказал Семин.
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"Лимит вообще не играет никакой роли в развитии футбола. Никакой! В тысячу раз важнее уровень внимания к детско-юношескому футболу — какая там инфраструктура, какие работают тренеры. А лимит – это все ерунда", – сказал Семин.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!