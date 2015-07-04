"Галатасарай" приобрел Лукаса Подольски

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развели турков
Немецкий нападающий Лукас Подольски перешел из "Арсенала" в турецкий "Галатасарай". Соглашение форварда с новым клубом рассчитано на три года.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро. В 2012-м году "Галатасарай" уже пытался подписать Лукаса, но тогда форвард выбрал "Арсенал".
Напомним, вторую половину прошедшего сезона Подольски провел в "Интере", за который выступал на правах аренды.
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Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро. В 2012-м году "Галатасарай" уже пытался подписать Лукаса, но тогда форвард выбрал "Арсенал".
Напомним, вторую половину прошедшего сезона Подольски провел в "Интере", за который выступал на правах аренды.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!