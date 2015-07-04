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    "Галатасарай" приобрел Лукаса Подольски

    Немецкий нападающий Лукас Подольски перешел из "Арсенала" в турецкий "Галатасарай". Соглашение форварда с новым клубом рассчитано на три года.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро. В 2012-м году "Галатасарай" уже пытался подписать Лукаса, но тогда форвард выбрал "Арсенал".

    Напомним, вторую половину прошедшего сезона Подольски провел в "Интере", за который выступал на правах аренды.

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    Источник: Skysports

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    04.07.2015 17:14
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    Комментарии89
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 07:12

      хаха
      молодца арс
      развели турков

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:58

      всех благ!

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 5 июля 2015, 10:32

      удачи

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 5 июля 2015, 06:00

      Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 05:53

      Поиграет ещё на уровне.

      0
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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 5 июля 2015, 00:05

      кельн ему карьеру испортил...перешел бы в шальке, штутграт, бд...это команды его уровня, не больше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > timur_zenit_fan 5 июля 2015, 00:58

      карьеру ему Кельн испортил?) а может Бавария?

      6
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      Рейтинг: +69

      Бутсы > timur_zenit_fan 5 июля 2015, 03:36

      В Кёльне он наоборот состоялся как игрок

      5
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      Рейтинг: +130

      ermak6448 4 июля 2015, 23:54

      "Потолкаться" перед футбольной (пенсии) тоже не плохо. Фамилия как Аншлаг на матчи...

      0
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      Рейтинг: +18

      SpawN757 4 июля 2015, 23:48

      Это в данный момент его реальный уровень

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 23:22

      Зарплата - 100 тыс.фунтов в неделю.

      0
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      Рейтинг: +15

      9_Мая 4 июля 2015, 23:01

      Кто-нибудь подскажет:что случилось с Лукасом?Почему он начал "шататься по клубам"?Вроде в Сборную всегда вызывали...

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > 9_Мая 4 июля 2015, 23:19

      Его в сборную будут до пенсии вызывать. Любимчик Лёва. Да и в клубах у него никогда не получалось нормально играть. Только в сборной и пылил.

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