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    Александр Жуков: "В РФПЛ нужно ввести потолок зарплат"

    Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков предложил рассмотреть возможность введения в РФПЛ потолка зарплат.

    "Во многих зарубежных профессиональных лигах по разным игровым видам спорта такая практика существует, размер зарплат игроков регулируется. Было бы разумным шагом использовать это и в нашем футболе. К тому же сейчас УЕФА ввел финансовый фэйр-плей", – сообщил Жуков

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    Источник: ТАСС

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    04.07.2015 16:55
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    Комментарии109
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:54

      беда пришла

      0
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 5 июля 2015, 20:06

      опа, Джигурда!!!!


      не "потолок заплат"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      а сдельную:
      оклад 15-20- тыс рублей,
      а всё остальное пусть именно ЗАРАБАТЫВАЮТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 5 июля 2015, 17:42

      Пустить их по миру,чтоб выше средней российской зарплаты не получали,лодыри тунеядцы,тяжелее ложки ничего не держали((((

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      Рейтинг: +16

      perm242 5 июля 2015, 15:46

      давно пора ...

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      Рейтинг: +13

      Петруххха 5 июля 2015, 12:55

      Может хоть тогда часть футболистов уедут в сильные чемпионаты?

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 5 июля 2015, 12:46

      Сначала пусть себе потолок зарплаты введет.

      0
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      Рейтинг: +8757

      tesch 5 июля 2015, 09:57

      Прямо СЕЙЧАС ввели финансовый фэйр-плей????
      Он только узнал об этом?

      1
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      Рейтинг: +4681

      Викос > tesch 5 июля 2015, 10:28

      Стас, верно подметил. Он был не в курсе.

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver 5 июля 2015, 06:49

      Вместо потолка ввести внутренние финансовые правила, по круче "фейр-плей", зарплаты сами устаканятся, вначале игра потеряет, но в конце концов всё придёт в норму...

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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:10

      Такое происходит когда не знают с чего начать.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 00:51

      не с того надо начинать

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