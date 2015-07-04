Александр Жуков: "В РФПЛ нужно ввести потолок зарплат"

беда пришла
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков предложил рассмотреть возможность введения в РФПЛ потолка зарплат.
"Во многих зарубежных профессиональных лигах по разным игровым видам спорта такая практика существует, размер зарплат игроков регулируется. Было бы разумным шагом использовать это и в нашем футболе. К тому же сейчас УЕФА ввел финансовый фэйр-плей", – сообщил Жуков
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"Во многих зарубежных профессиональных лигах по разным игровым видам спорта такая практика существует, размер зарплат игроков регулируется. Было бы разумным шагом использовать это и в нашем футболе. К тому же сейчас УЕФА ввел финансовый фэйр-плей", – сообщил Жуков
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!