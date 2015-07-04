Гарри Кьюэлл может возглавить молодежную команду "Уотфорда"

Классный был игрок много забивал и за сборную и за Ливерпуль.
"Уотфорд" планирует назначить на пост главного тренера молодежной команды Гарри Кьюэлла. Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Австралии завершил карьеру в прошлом году и создал в родной стране юношескую академию.
Сейчас он рассчитывает вернуться в Англию, чтобы получить тренерский опыт. Отмечается, что в привлечении Кьюэлла к работе с молодежью также заинтересован "Ливерпуль".
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Уотфорд» занял второе место в Чемпионшипе, добившись права выступать в Премьер-лиге.
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Сейчас он рассчитывает вернуться в Англию, чтобы получить тренерский опыт. Отмечается, что в привлечении Кьюэлла к работе с молодежью также заинтересован "Ливерпуль".
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Уотфорд» занял второе место в Чемпионшипе, добившись права выступать в Премьер-лиге.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!