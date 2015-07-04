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    Гарри Кьюэлл может возглавить молодежную команду "Уотфорда"

    "Уотфорд" планирует назначить на пост главного тренера молодежной команды Гарри Кьюэлла. Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Австралии завершил карьеру в прошлом году и создал в родной стране юношескую академию.

    Сейчас он рассчитывает вернуться в Англию, чтобы получить тренерский опыт. Отмечается, что в привлечении Кьюэлла к работе с молодежью также заинтересован "Ливерпуль".

    Напомним, что по итогам прошлого сезона «Уотфорд» занял второе место в Чемпионшипе, добившись права выступать в Премьер-лиге.

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    Источник: Daily Mail

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    04.07.2015 16:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 17:41

      Классный был игрок много забивал и за сборную и за Ливерпуль.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 17:18

      Неплохо для начала тренерской карьеры...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 4 июля 2015, 16:59

      может если назначат!

      0
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