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    Серджио Пеллисьер продлил контракт с "Кьево"

    36-летний форвард "Кьево" Серджио Пеллисьер подписал с клубом новый контракт. Соглашение рассчитано на три года.

    "Мы рады сообщить, что Серджио остается с нами еще на три сезона" - говорится в официальном заявлении клуба. В прошедшем сезоне Серии А Пеллисьер сыграл в 26-ти встречах, забив в них восемь голов.

    За "Кьево" футболист выступает с 2002 года.

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    Источник: Football Italia

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    04.07.2015 16:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 17:19

      Эк они размахнулись!..

      0
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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 4 июля 2015, 17:05

      Символ Кьево.Не сказать что сверхтащер какой-то,но всегда сражается за свою команду

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 17:04

      Уважают ветеранов в Италии. Где ещё 36 форварду могут предложить 3-х летний контракт. Для фанов Юве тоже есть хорошие новости: Кьево продлил аренду Матьелло.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 4 июля 2015, 16:58

      Молодец!

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