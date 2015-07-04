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    Роман Еременко: "Тосно" нас хорошенько повозил!"

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после поражения от "Тосно" (0:2) в контрольном матче признался, что первая игра после отпуска далась ему тяжело.

    "Тосно" нас здорово повозил, чтобы очнутся и проснуться — самое оно! Мы хотели выиграть, но пока силенок мало для этого, а так очень старались, и забить могли. Дальше будет легче, уверен в этом. К Лиге чемпионов будем в форме!" - рассказал Еременко после окончания матча.

    Напомним, что для ЦСКА это уже второе поражение подряд. Ранее армейцы уступили в товарищеском матче воронежскому "Факелу" со счетом 0:1.

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    Источник: Sportbox.ru

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    04.07.2015 16:13
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    Комментарии142
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      Рейтинг: +82

      Mi6 5 июля 2015, 21:28

      Истории слуца повторяются.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 5 июля 2015, 21:18

      Зря с Динамо уходил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:51

      скорбно

      0
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      Рейтинг: +363

      redbluegorsk 5 июля 2015, 20:12

      До 18 июля можно не напрягаться, а потом только победы!!!

      0
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 5 июля 2015, 18:56

      сколько добрых пожеланий!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 июля 2015, 11:49

      ну для кого то это вопрос жизни и смерти и победа о которой будут рассказывать внукам,а доя кого то тренировка

      4
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 5 июля 2015, 10:55

      Молодец, очень самокритично! Роман потихоньку начинает понимать, куда попал...

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 5 июля 2015, 08:24

      А ТОСНО прям в полной форме, они также отдыхали и вышли оттянули коней

      4
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 5 июля 2015, 06:17

      На то они и предсезонные товарняки,что бы команда могла наладить связки и подойти к официальным матчам в форме.А как Путинградцы то раскудахтались голубенькие.

      6
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      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:08

      Кони: поехали!)))))

      4
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