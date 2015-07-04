Роман Еременко: "Тосно" нас хорошенько повозил!"

Истории слуца повторяются.....
Полузащитник ЦСКА Роман Еременко после поражения от "Тосно" (0:2) в контрольном матче признался, что первая игра после отпуска далась ему тяжело.
"Тосно" нас здорово повозил, чтобы очнутся и проснуться — самое оно! Мы хотели выиграть, но пока силенок мало для этого, а так очень старались, и забить могли. Дальше будет легче, уверен в этом. К Лиге чемпионов будем в форме!" - рассказал Еременко после окончания матча.
Напомним, что для ЦСКА это уже второе поражение подряд. Ранее армейцы уступили в товарищеском матче воронежскому "Факелу" со счетом 0:1.
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"Тосно" нас здорово повозил, чтобы очнутся и проснуться — самое оно! Мы хотели выиграть, но пока силенок мало для этого, а так очень старались, и забить могли. Дальше будет легче, уверен в этом. К Лиге чемпионов будем в форме!" - рассказал Еременко после окончания матча.
Напомним, что для ЦСКА это уже второе поражение подряд. Ранее армейцы уступили в товарищеском матче воронежскому "Факелу" со счетом 0:1.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!