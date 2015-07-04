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    Текстовая трансляция финала Кубка Америки на "Бомбардире"

    Сегодня в Чили состоится финальный матч Кубка Америки-2015. В решающей встрече сыграют хозяева турнира и команда Аргентины.

    Ранее был сыгран матч за 3-е место, в котором сборная Перу обыграла Парагвай со счетом 2:0.

    Начала финальной встречи – 23:00 мск.

    "bombardir.ru" проведет для вас текстовую трансляцию поединка.

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    04.07.2015 15:13
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    Комментарии67
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    • ...
      Рейтинг: +114

      zen it 5 июля 2015, 03:11

      ужасное название

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 22:36

      Бомбардиррруу сам себя рекламирует)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Islam0500 4 июля 2015, 22:24

      Почему как раньше нет превью к подобным важным матчам?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 4 июля 2015, 21:30

      Сегодня чилийцы будут пить Pisco в больших количествах!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      Rruma 4 июля 2015, 20:51

      Люблю перец Чили !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +219

      proezd2 > Rruma 4 июля 2015, 21:24

      гонишь шо ли,кетчуп!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      ermak6448 4 июля 2015, 20:39

      Название "Бомбардир" - честно говоря никудышное...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 4 июля 2015, 20:20

      По телевидению это уг разве не будут показывать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      зигзаг 4 июля 2015, 20:04

      ВидеоТрансляцию матчей нужно делать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      футболист в отставке > зигзаг 4 июля 2015, 22:16

      спорт1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1317

      pereletnii 4 июля 2015, 19:54

      А что соккер закрывают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      ФОКС БАНДЮГА 4 июля 2015, 19:45

      вот эта новость ВООБЩЕ никого не волнует!)зачем вы себя позорите то???

      3
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