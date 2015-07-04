Зарплата Фалькао в "Челси" будет в два раза меньше, чем в "МЮ"

логично
Новичок "Челси" Радамель Фалькао согласился на существенное понижение зарплаты.
В прошлом сезоне, который колумбиец провел в аренде в "Манчестер Юнайтед", он получал 285 тысяч фунтов в неделю. Его зарплата в "Челси" составит около 140 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, что игрок пополнил состав "Челси" на правах аренды из французского "Монако", но у клуба есть опция выкупа нападающего по окончании сезона. "Манчестер Юнайтед" аналогичной возможностью не воспользовался.
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В прошлом сезоне, который колумбиец провел в аренде в "Манчестер Юнайтед", он получал 285 тысяч фунтов в неделю. Его зарплата в "Челси" составит около 140 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, что игрок пополнил состав "Челси" на правах аренды из французского "Монако", но у клуба есть опция выкупа нападающего по окончании сезона. "Манчестер Юнайтед" аналогичной возможностью не воспользовался.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!