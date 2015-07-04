Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зарплата Фалькао в "Челси" будет в два раза меньше, чем в "МЮ"

    Новичок "Челси" Радамель Фалькао согласился на существенное понижение зарплаты.

    В прошлом сезоне, который колумбиец провел в аренде в "Манчестер Юнайтед", он получал 285 тысяч фунтов в неделю. Его зарплата в "Челси" составит около 140 тысяч фунтов в неделю.

    Напомним, что игрок пополнил состав "Челси" на правах аренды из французского "Монако", но у клуба есть опция выкупа нападающего по окончании сезона. "Манчестер Юнайтед" аналогичной возможностью не воспользовался.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 15:04
    Рекомендуем
    Комментарии108
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:48

      логично

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      bangladesh 5 июля 2015, 01:53

      Раньше его надо было брать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Mugambo 4 июля 2015, 22:18

      уверен моуриньо поможет ему обрести прежнюю форму даже не сомневаюсь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 4 июля 2015, 22:16

      Эээх. Мне хотя бы монгольских тугриков 140 тыс в неделю)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 июля 2015, 22:05

      Было предчувствие, что Жозе придумает что-либо эдакое. Придумал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      salaga 4 июля 2015, 21:25

      Еще сезон - приведут в чувство ... и в Зенит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > salaga 4 июля 2015, 22:10

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      Rruma 4 июля 2015, 21:02

      ... а результативность пусть повысит вдвое!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Марклар 4 июля 2015, 20:19

      Первый блин комом в Англии. Успехов Фалькао. Надеюсь не повторит судьбу Диего Форлана, провалившегося в АПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 4 июля 2015, 20:13

      140 тыс фунтов в неделю. Хорошенькие "копеечки."

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      nnbb199O 4 июля 2015, 18:58

      Фалькао развел красного мешка (му) по полной программе, рээспект !!!
      Теперь очеред синего мешка (шленси)!
      Фалькао деградируй !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +923

      БарсаДав > nnbb199O 4 июля 2015, 19:42

      МЮ -Арсенал 8-2
      Бо-бо?))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11