Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Динамо" отклонило предложение "Спортинга" по Дугласу

    Московское "Динамо" отказалось отпускать голландского защитника Дугласа в "Спортинг". За своего игрока "Динамо" хочет выручить не менее двух миллионов евро, тогда как португальская команда предложила лишь 500 тысяч.

    В услугах Дугласа лично заинтересован новый главный тренер лиссабонцев Жорже Жезуш, который уже выходил с игроком на связь. Сам Дуглас считает вариант с переходом в «Спортинг» привлекательным.

    Если сторонам все-таки удастся достичь соглашения, защитник заключит контракт сроком на 3-4 года и зарплатой два миллиона евро после вычета налогов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 14:11
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vrmn 6 июля 2015, 01:00

      Может португальцы думают(или вообще не думают), что после усиления лимита российские клубы хотят любой ценой избавиться от легионеров?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:45

      торговаться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Amigo Luis 4 июля 2015, 23:58

      Пускай валит этот бездарь, сплошные косяки привозит когда играет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      andrefinoo 4 июля 2015, 22:11

      А из наших нет никого,которого хотели бы,хотя бы купить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 4 июля 2015, 18:53

      Да, полмиллиона это реально мало за Дугласа! Динамо явно хочет больше от португальской стороны) Посмотрим, что будет в итоге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 4 июля 2015, 17:42

      Дуглас пришёл свободным агентом, но 2 ляма всё равно стоит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 4 июля 2015, 17:07

      За 500 тыс только динамовскую уборщицу на трансфер могут выставить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +226

      salaga > Barcelonec003 4 июля 2015, 20:57

      Не возьмут - она мыть не умеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      spartak11 4 июля 2015, 17:03

      португальцы ещё те барыги)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      frank555 4 июля 2015, 17:02

      И здесь пытаются продинамить их

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      ц 4 июля 2015, 16:50

      Если полтора лимона дают, нужно соглашаться, он по своим воротам чаще чем по чужим попадает, да и легионер.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11