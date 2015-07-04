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    Робин Ван Перси отказался переходить в "Бешикташ"

    Робин Ван Перси не хочет переходить в "Бешикташ", который ищет замену ушедшему в "Шанхай Шеньхуа" Демба Ба. "Бешикташ" был готов заплатить за переход форварда около 7 миллионов фунтов стерлингов.

    Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по 31-летнему нападающему, однако сам Ван Перси не спешит покидать клуб. Он надеется получить от Луи ван Гаала гарантии игрового времени в следующем сезоне.

    Напомним, что Робин Ван Перси перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в 2012 году.

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    Источник: talkSPORT

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    04.07.2015 13:55
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    Комментарии47
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    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:44

      можно понять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +410

      nnbb199O 4 июля 2015, 19:01

      Игрочишка по рукам пошел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 4 июля 2015, 18:56

      Ну и правильно! Пускай туда лучше переходит Марио Балотелли) А Робин вполне может поиграть, скажем, в Лацио или в той же Севилье!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 4 июля 2015, 17:46

      Перейдет в Фенербахчу !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 июля 2015, 17:27

      Ему сколотили персональную лавку, трудно от нее отказаться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:58

      Обидели парня...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Кирaсинщик3 4 июля 2015, 16:49

      Лионель Месси: мне хотелось умереть.

      Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что поле одного из сейвов Давида Оспины ему захотелось умереть.

      Напомним, этот четвертьфинальный матч аргентинцы одолели колумбийцев лишь в серии послематчевых пенальти (0-0, 5-4).

      Когда я увидел его на газоне, я думал, что он не поднимется. Потом, когда я увидел, как он поднялся и парировал мой удар, я хотел умереть.
      Источник: standard.

      0
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      Рейтинг: +95

      Apxangel 4 июля 2015, 16:48

      Ещё на пенсию не заработал? Тогда дои мумушню... Отдыхая на лавке...

      1
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Apxangel 4 июля 2015, 18:25

      архангел Смехуил?

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      Рейтинг: +95

      Apxangel > champions 20 4 июля 2015, 18:49

      Петросян?

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      Ответить
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      Рейтинг: +207

      champions 20 > Apxangel 4 июля 2015, 18:52

      Наташа, я вроде не шутил...

      0
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      Рейтинг: +95

      Apxangel > champions 20 4 июля 2015, 19:04

      ?... Белочка???

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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 4 июля 2015, 16:46

      Скорее всего луи такого шанса не предоставит,а учитывая возраст голландца Бешикташ стал бы для него неплохим вариантом,к тому же их в этом сезоне принял лучший тренер Турции, и он умеет выстроить боеспособную команду

      1
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      Рейтинг: +11

      nikitchyk 4 июля 2015, 16:36

      правильно и сделал

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