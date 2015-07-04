Робин Ван Перси отказался переходить в "Бешикташ"

можно понять
Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по 31-летнему нападающему, однако сам Ван Перси не спешит покидать клуб. Он надеется получить от Луи ван Гаала гарантии игрового времени в следующем сезоне.
Напомним, что Робин Ван Перси перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в 2012 году.
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