Кристиан Ледесма попрощался с "Лацио"

Фабио Борини, которого «Ливерпуль» выставил на трансфер, продолжит карьеру на родине, передает Leggo. Итальянцем заинтересовались в «Лацио» и предложили за нападающего восемь миллионов евро. «Красные» не отказали, и теперь дело за самим Борини. «Орлы» готовят контракт на пять миллионов евро за пять лет.
"Я не хочу думать о том, что это заканчивается. Когда фанаты говорят, что они восхищаются мной, это триумф. Это лучше, чем гол в дерби или выиграть Кубок Италии" - сказал Ледесма.
От ультрас Курвы Норд аргентинский полузащитник получил в подарок майку и следующие слова: "Если ты не родился лациале, то потом можешь им стать. Футболка доказывает, что ты один из нас".
Напомним, что в минувшем сезоне "Лацио" занял в чемпионате Италии третье место и дошел до финала Кубка Италии.
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