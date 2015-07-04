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    Кристиан Ледесма попрощался с "Лацио"

    Кристиан Ледесма покидает "Лацио". На специальной церемонии Ледесма поблагодарил команду и болельщиков за девять лет, которые игрок и клуб провели вместе.

    "Я не хочу думать о том, что это заканчивается. Когда фанаты говорят, что они восхищаются мной, это триумф. Это лучше, чем гол в дерби или выиграть Кубок Италии" - сказал Ледесма.

    От ультрас Курвы Норд аргентинский полузащитник получил в подарок майку и следующие слова: "Если ты не родился лациале, то потом можешь им стать. Футболка доказывает, что ты один из нас".

    Напомним, что в минувшем сезоне "Лацио" занял в чемпионате Италии третье место и дошел до финала Кубка Италии.

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    Источник: Football Italia

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    04.07.2015 13:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 6 июля 2015, 15:50

      Фабио Борини, которого «Ливерпуль» выставил на трансфер, продолжит карьеру на родине, передает Leggo. Итальянцем заинтересовались в «Лацио» и предложили за нападающего восемь миллионов евро. «Красные» не отказали, и теперь дело за самим Борини. «Орлы» готовят контракт на пять миллионов евро за пять лет.

      0
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      Рейтинг: +157

      Rechter 4 июля 2015, 18:23

      Успехов капитану в МЛС! Не стал тянуть резину как Рокки и ушел в самое подходящее время. Ледесма навсегда!

      3
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:54

      Ледесме респект и удачи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 4 июля 2015, 16:27

      Этот печальный момент наступает всегда! Главное, вовремя уйти, любимым тиффози!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:33

      Ветеран движения...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 13:43

      Не с теми людьми прощается Лацио. Успехов Кристиану. Может в Кальяри перейдет как и Сторари, поднимет клуб и вернёт в Серию А

      3
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      Рейтинг: +157

      Rechter > Juventus21 4 июля 2015, 18:24

      Вряд ли. Думаю, он, как и любой уважающий себя топ-футболист ветеран, уедет в Штаты зарабатывать 5 млн баксов в год.

      2
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > Rechter 4 июля 2015, 19:58

      В Нью-Йорк Сити. Там бы устроили феерию ветераны и научили бы янки как играть в соккер)

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      Рейтинг: +157

      Rechter > Juventus21 4 июля 2015, 21:23

      Как вариант. Нью Йорку как раз опорник не помешал бы.

      2
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      Рейтинг: +142

      Супер Лелька 4 июля 2015, 13:41

      Долгие годы тащил Орлов, один из лучших игроков Лацио эпохи Лотито. Даже сейчас, потеряв скорость, может быть полезен многим командам за счет прекрасного чтения игры и выбора позиции. Хотелось бы, чтобы остался в СериАле, но, по-видимому, переберется в МЛС. Удачи Кристиану!

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ > Супер Лелька 4 июля 2015, 13:49

      ОРЛОВ НА НТВ ЗЕНИТ ТАЩИТ!

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