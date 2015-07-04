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    Гидо Каррийо подписал контракт с "Монако"

    Французский "Монако" договорился с аргентинским клубом "Эстудиантес" о трансфере аргентинского форварда Гидо Карийо.

    24-летний аргентинский нападающий заключил контракт с "монегасками" на пять лет. Сумма сделки оценивается примерно в 8,8 миллионов евро. Гидо Карийо – воспитанник "Эстудиантеса". С 2011 года он сыграл за аргентинский клуб 141 матч, забив 42 гола.

    "Я знал, что "Монако" интересуется мной. Я слышал много хорошего о клубе, и сразу же принял предложение. Я очень доволен своим решением", - прокомментировал игрок состоявшуюся сделку.

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    Источник: ФК «Монако»

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    04.07.2015 12:36
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 07:09

      через годик всунут какому-то мешку за 40 млн.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:53

      Забивает, но не густовато...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 12:59

      Очередной аргентинец в Европе...

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