Гидо Каррийо подписал контракт с "Монако"

через годик всунут какому-то мешку за 40 млн.
Французский "Монако" договорился с аргентинским клубом "Эстудиантес" о трансфере аргентинского форварда Гидо Карийо.
24-летний аргентинский нападающий заключил контракт с "монегасками" на пять лет. Сумма сделки оценивается примерно в 8,8 миллионов евро. Гидо Карийо – воспитанник "Эстудиантеса". С 2011 года он сыграл за аргентинский клуб 141 матч, забив 42 гола.
"Я знал, что "Монако" интересуется мной. Я слышал много хорошего о клубе, и сразу же принял предложение. Я очень доволен своим решением", - прокомментировал игрок состоявшуюся сделку.
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24-летний аргентинский нападающий заключил контракт с "монегасками" на пять лет. Сумма сделки оценивается примерно в 8,8 миллионов евро. Гидо Карийо – воспитанник "Эстудиантеса". С 2011 года он сыграл за аргентинский клуб 141 матч, забив 42 гола.
"Я знал, что "Монако" интересуется мной. Я слышал много хорошего о клубе, и сразу же принял предложение. Я очень доволен своим решением", - прокомментировал игрок состоявшуюся сделку.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!