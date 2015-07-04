Шеф-повар "Спартака": "Футболистам "Спартака" нельзя есть свинину"

Ну хоть не каннибалы
Шеф-повар "Спартака" Вячеслав Мульченко рассказал о спортивном рационе футболистов "Спартака".
Шеф-повар "Спартака" Вячеслав Мульченко рассказал о спортивном рационе футболистов "Спартака".
Ну хоть не каннибалы
ахаххахахахахахахаххахахаахаххахаха
Само собой разумеется: армейцам конину нельзя!
Сразу вспоминается фраза из одного знаменитого мультика)))Фигушки,я плотоядная,ХИЩНИК))
это противоречит спамдуху
Шеф-повар Зенита:"Футболистам Зенита нельзя есть бомжей".
В свинарник волк зашёл. Свиньи замерли. Волк: - Ассаламалейкум! Свиньи: - Слава тебе Господи,.... мусульманин...(Никого не хочу обидеть. Просто анекдот.)
Приколист)))
Пора вобще свинину запрещать в РФ и в футболе
С таким шеф-поваром,высоким профессионалом, со спартаковцами и к тому же профессионалами у руля клуба- у команды не будет отговорок! Спартак- даешь чемпионство!