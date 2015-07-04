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    Шеф-повар "Спартака": "Футболистам "Спартака" нельзя есть свинину"

    Шеф-повар "Спартака" Вячеслав Мульченко рассказал о спортивном рационе футболистов "Спартака".


    "Никаких специфических требований у игроков "Спартака" нет, необычных заказов я не встречал, - сказал Мульченко. - Когда сейчас футболист приходит, например, на обед – у него на выбор два супа. Летом: один горячий, другой – холодный. Большой выбор и гарнира. Можно ли футболистам картошку? Да, но только не перед игрой. Накануне матчей меню чуть-чуть корректируется.

    Мясо, которое мы даем в "Спартаке", – говядина, телятина, баранина. Птица: курица, утка, раз в три дня индейка. Иногда даем кролика. Свинину нельзя. Сладкое футболистам разрешается, но только нежирное – без сливок, шоколада, минимальное количество масла. Хотя особенных сластен среди спортсменов нет. Каждый следит за собой, ведь все профессионалы. Есть ли у кого-то из игроков аллергия на отдельные продукты? Знаю, что у Сердара Таски – на куриные яйца. Поэтому на завтрак он всегда заказывает перепелиные".


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 12:01
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    Комментарии442
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      Рейтинг: +210

      Мужик какой-то 6 июля 2015, 18:22

      Ну хоть не каннибалы

      0
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      Рейтинг: +145

      artemka451 6 июля 2015, 13:45

      ахаххахахахахахахаххахахаахаххахаха

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 6 июля 2015, 12:59

      Само собой разумеется: армейцам конину нельзя!

      0
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      Рейтинг: +136

      Old Republic 6 июля 2015, 12:55

      Сразу вспоминается фраза из одного знаменитого мультика)))Фигушки,я плотоядная,ХИЩНИК))

      0
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 6 июля 2015, 07:09

      это противоречит спамдуху

      0
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 6 июля 2015, 00:18

      Шеф-повар Зенита:"Футболистам Зенита нельзя есть бомжей".

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      YRunner 5 июля 2015, 01:03

      В свинарник волк зашёл. Свиньи замерли. Волк: - Ассаламалейкум! Свиньи: - Слава тебе Господи,.... мусульманин...(Никого не хочу обидеть. Просто анекдот.)

      10
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 > YRunner 5 июля 2015, 19:08

      Ассалам Алейкум!)))

      3
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      Рейтинг: +107

      YRunner > PATRIOT1965 5 июля 2015, 19:31

      Приколист)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Гуливер 4 июля 2015, 23:43

      Пора вобще свинину запрещать в РФ и в футболе

      2
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 июля 2015, 22:49

      а блосия ест?

      3
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 > kkomov 7 июля 2015, 16:35

      …С чесноком и ЦЫБУЛЕЙ… та под горилочку сало…

      0
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 4 июля 2015, 22:36

      С таким шеф-поваром,высоким профессионалом, со спартаковцами и к тому же профессионалами у руля клуба- у команды не будет отговорок! Спартак- даешь чемпионство!

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