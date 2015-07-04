Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уйфалуши: "Болельщики "Атлетико" не простят де Хеа, если он перейдет в "Реал"

    Бывший защитник «Атлетико» Томаш Уйфалуши отметил, что переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа в «Реал» болельщики мадридцев воспримут крайне негативно. Напомним, что Де Хеа является воспитанником «Атлетико» и именно из этой команды перешёл в «МЮ» в 2011 году.



    «Нет, они не простят его, если он перейдёт в „Реал“. Для де Хеа не будет легко принять это решение. Это сюрприз для меня, потому что он болельщик „Атлетико“. Когда он был молод, его сердце было с „Атлетико“, — поведал в интервью Daily Star Уйфалуши, выступавший за „Атлетико“ с 2008 по 2011 год.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии63
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:42

      переживёт как-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      Воин трои 5 июля 2015, 01:01

      Он прав.Странно,что воспитанник Атлетико даже задумался об этом переходе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +356

      Hardwell 4 июля 2015, 19:14

      Ты поэтому,Уйфалуши,до последнего сидел в Фиорентине?))
      Хорош был защитник у чехов.Времён Недведа,Бароша,ну и Поборски можно отнести.Сильная сборная была,очень,хороша!Теперь долго такой не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 4 июля 2015, 17:58

      это уже его личные проблемы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 июля 2015, 17:23

      И это правильно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      фанатикфутбола 4 июля 2015, 15:42

      Как будто ему есть до этого дело. Это общеизвестный факт, что реал - клуб наемников. Берут аморальных предателей, с ними же прощаются, как с наемниками, без почестей за годы службы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      VDrago > фанатикфутбола 4 июля 2015, 16:12

      обидка, поматросили и бросили:DDD

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      фанатикфутбола > VDrago 4 июля 2015, 16:48

      Что это? Краткая биография Рауля?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      VDrago > фанатикфутбола 4 июля 2015, 21:14

      жестко тебя матросили:DD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Viktor41 4 июля 2015, 15:35

      Ему, скорее, нужен выгодный контракт чем прощение. За Атлетик можно болеть играя за Реал. Болел же он за Атлетик играя за МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Galaxy real way 4 июля 2015, 15:22

      А он перейдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 4 июля 2015, 15:22

      он прав - болельщики не простят.
      и это правильно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Кирaсинщик3 4 июля 2015, 14:13

      Зря Атлетико его продала Мормонам Юнайтед! Оставили бы себе.
      Можно было в этом году продать за 50 лимонов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos > Кирaсинщик3 4 июля 2015, 15:26

      Если бы не продали, мы возможно не увидели других потрясающих голкиперов - Тибо Куртуа и Яна Облака!)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11