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    Ринат Билялетдинов: "Задача номер один – сохранить состав, чтобы он и дальше зрел, развивался"

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов обозначил приоритетную цель для казанцев. Прошедший сезон «Рубин» завершил на пятой строчке в таблице российской Премьер-Лиги.

    «Чтобы команда созрела, нужно время. Задача номер один – сохранить состав, чтобы он и дальше зрел, развивался. Как говорится, сохранить игроков – это тоже селекция. Иногда возникают варианты, от которых невозможно отказаться. Какой-нибудь топ-клуб может потерять игрока и обратить взгляд на кого-то из наших ребят. Не хотелось бы, чтобы это случилось», — поведал Билялетдинов.


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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.07.2015 11:39
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:27

      есть такое дело

      0
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      Рейтинг: +133

      Чист 4 июля 2015, 20:55

      lда вы только и ждете что бы кто нибудь обратил внимание

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 4 июля 2015, 20:00

      Спрячь их подальше - не показывай никому.

      0
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      Рейтинг: +54

      hansa1 4 июля 2015, 17:50

      под санкциями УЕФА легов ненапокупаешь...так что полюбасу играть молодёжью. спасибо Бердыю за наследие!))

      0
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      Рейтинг: +373

      КержаковНа 4 июля 2015, 17:49

      Главное успеть "сохраниться",чтобы не начинать "бродилку" сначала

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      Рейтинг: +1532

      starche 4 июля 2015, 17:26

      Капитализм, деньги решают все.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 июля 2015, 16:56

      В прошлом сезоне уже многих "сохранили".

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:47

      А где развитие, физкультурник?..

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      Ответить
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      Рейтинг: +159

      КПР 4 июля 2015, 15:23

      ЛЕ поможет.

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 4 июля 2015, 14:56

      Рубиновый дракон одобряет.

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