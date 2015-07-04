Дуймович: "Каждый день слежу за новостями "Локомотива"

Тренировку «Локомотива» на сборе посетил бывший полузащитник железнодорожников Томислав Дуймович, который рассказал о себе и перспективах красно-зеленых.





"В эти дни я нахожусь в Австрии. Узнал, что «Локомотив» рядом и сразу решил заехать в гости к команде. Ностальгия, радость встречи - все вместе перемешалось.





Каждый день слежу за новостями команды. С утра читаю новости, обязательно захожу на русские сайты о спорте. Радовался, когда Кубок выиграли. Я ребятам потом сказал, что после Кубка надо чемпионство брать", - сказал Дуймович.



