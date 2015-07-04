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    Дуймович: "Каждый день слежу за новостями "Локомотива"

    Тренировку «Локомотива» на сборе посетил бывший полузащитник железнодорожников Томислав Дуймович, который рассказал о себе и перспективах красно-зеленых.

    "В эти дни я нахожусь в Австрии. Узнал, что «Локомотив» рядом и сразу решил заехать в гости к команде. Ностальгия, радость встречи - все вместе перемешалось.

    Каждый день слежу за новостями команды. С утра читаю новости, обязательно захожу на русские сайты о спорте. Радовался, когда Кубок выиграли. Я ребятам потом сказал, что после Кубка надо чемпионство брать", - сказал Дуймович.

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    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.07.2015 10:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:09

      а вернуться?

      0
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      Рейтинг: +10

      yellowbarmaley 4 июля 2015, 18:19

      Локомотив? А сейчас 18:00 комментируя матч Динамо - Аякс признаётся в любви к Динамо!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:42

      Респект Дуймовичу.

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 4 июля 2015, 15:59

      Про чемпионство он хорошо придумал. Взрослый человек, а верит в сказки.

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 12:53

      Смешанные у него чувства...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды 4 июля 2015, 10:48

      опа, Джигурда!!!


      бездомных-то как эта новость интересует!!!!!

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц > фанат джигурды 4 июля 2015, 10:54

      А на своих ветках им стыдно.
      -Керж во второй лиге будет играть
      -Аршавину Миллер предложил добывать газ на Ямале
      -А тут ещё этот Дзюба...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2866

      фанат джигурды > Поц 4 июля 2015, 11:00

      привет,


      а стоит на их ветки зайти--
      так сразу не очень приятное амбре
      и жалобу при первом же случае давят

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц > фанат джигурды 4 июля 2015, 11:14

      Сифон!
      Борода!

      Ща набегут. И сразу жаловаться.

      2
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 июля 2015, 10:44

      по смороде соскучился!

      0
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      Рейтинг: +1775

      piercman 4 июля 2015, 10:42

      чемпионство брать... хорошая шутка)

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 июля 2015, 10:41

      Надо проситься обратно.

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