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    Сборная Перу обыграла парагвайцев в матче за 3-е место Кубка Америки-2015

    Сборная Перу, ставшая, пожалуй, командой-открытием Кубка Америки-2015, заняла третье место, с сухим счетов обыграв национальную команду Парагвая.

    4 июля, Консепсьон, стадион "Мунисипал"

    Перу - Парагвай - 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 - Каррильо, 48; 2:0 - Герреро, 88

    Перу: Галлезе, Адвинкула, Аскуэс, Рамос, Варгас, Каррильо (Уртадо, 90+1), Бальон, Лобатон (Йотун, 58), Куэва, Рейна (Санчес, 84), Герреро.

    Парагвай: Вильяр, Маркос Касерес, Да Силва, Агилар, Самудио, Бобадилья, Виктор Касерес (Аранда, 59), Ортигоса (Ортис, 64), Мартинес (Бенитес, 57), Ромеро, Барриос.

    Предупреждения: Самудио, 38. Йотун, 85. Санчес, 88.

    Судья: Рауль Ороско Дельгадильо (Боливия).

    "Соккер.Ру" вел онлайн-трансляцию этого матча


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    04.07.2015 04:24
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    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      lessnik86 4 июля 2015, 15:50

      Перу хорошо выступили! Молодчики! У них неплохие игроки попадаются: Варгас, Писарро, Герреро, это ещё Фарфана не взяли.

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      Robbaggio > lessnik86 4 июля 2015, 16:57

      Вообще-то Фарфан был в запасе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      aseke25 4 июля 2015, 14:11

      молодчики

      0
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 4 июля 2015, 14:11

      Это был классный матч в исполнении перуанцев!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +121

      KINGSof10 4 июля 2015, 14:06

      а кто признан лучшим игроком матча?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > KINGSof10 4 июля 2015, 15:53

      Месси!

      2
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      ...
      Рейтинг: +121

      KINGSof10 > Павлюченко 13 4 июля 2015, 17:21

      ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > KINGSof10 4 июля 2015, 18:10

      И игроком финала будет Месси и всего турнира...

      0
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      Рейтинг: +130

      ermak6448 4 июля 2015, 13:49

      По первому тайму игра одинаковая ( мини натиск Перу ) Второй тайм показал упорство и настойчивость получить заслуженную награду. Поздравляю команду Перу!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 4 июля 2015, 13:47

      Второй Кубок Америки подряд перуанцы в медалях! Стабильность - признак класса) И кстати Герреро вышел в лидеры этого турнира по забитым мячам! Очень рад за него и за нестареющего Пиццу) Перу и всех его болельщиков с бронзой этого турнира! Молодцы)

      2
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      Рейтинг: +85

      Он-моя жизнь 4 июля 2015, 13:32

      Варгас и Бенитес хоооши

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:32

      Хорошее выступление перуанцев, как и парагвайцев.

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 13:25

      С бронзой Перу и Писарро!

      2
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      Рейтинг: +115

      Jaka RM 4 июля 2015, 12:32

      Ждем того же от Чили!

      0
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