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    Мунтари может продолжить карьеру в "Фиорентине"

    Бывший полузащитник "Милана" Салли Мунтари, который в конце июня по обоюдному согласию расторг контракт с россонери, попал в сферу интересов "Фиорентины", сообщает Sky Sports. В ближайшее время фиалки могут сделать предложение 30-летнему ганцу, который в настоящее время является свободным агентом.

    В минувшем сезоне Мунтари провел в составе красно-черных 17 матчей и забил 2 гола.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 10:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 14:01

      Мунтари удачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 4 июля 2015, 13:48

      НАКОНЕЦ МУНТАРЯ ПЕРЕШЕЛ В КЛУБ СЕРИЯ А

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 12:57

      Любая жизнь начинается с конца...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 11:03

      После Милана наверно в Серии А он никому не нужен.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 4 июля 2015, 10:40

      Фиалкам он явно не помешает.

      0
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      Рейтинг: +258

      жеха87 4 июля 2015, 10:33

      Классный игрок! Физически сильный и цепкий игрок! Только очень вспыльчивый!

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