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    Лемос: "Переход в "Рубин" - это большой шаг вперёд для меня"

    Новичок «Рубина» Маурисио Лемос рассказал о себе и планах на будущее.

    "Я очень рад оказаться в «Рубине». Это большой шаг вперёд для меня. Постараюсь проявить себя с наилучшей стороны. Я центральный защитник, и моё главное оружие – это неплохое видение поля, техника владения мячом и хороший отбор. Надеюсь, все эти качества мне помогут в новой команде. Болельщикам «Рубина» обещаю, что буду выкладываться на поле, отдавать все силы, чтобы команда играла лучше и прогрессировала.

    Мои ощущения от вызова в сборную Уругвая? Очень рад тому, что еду защищать цвета своей сборной. Это очень почётно. Но даже там я не буду забывать о своей новой команде, которой надеюсь помочь в будущем".

    Лемос будут выступать в «Рубине» под 4-м номером, под которым в прошлом сезоне выступал его товарищ и соотечественник Гильермо Котуньо. Сам Гильермо возьмёт себе 21-й номер.

    Прямиком со сбора Маурисио отправился в расположение сборной Уругвая на Панамериканские игры, но уже совсем скоро футболист вернётся в клуб и продолжит подготовку к новому сезону.


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    Источник: ФК «Рубин»

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    04.07.2015 10:00
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 июля 2015, 17:28

      Как знать, как знать..............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 4 июля 2015, 13:57

      удачи,Маурисио,надеюсь,покажете и в Рубине,и и в сборной Уругвая с Гильермо уругвайский настоящий класс!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11

      СЧЕТЧИК 4 июля 2015, 13:45

      Удачи тебе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      mamrik-09 4 июля 2015, 10:30

      Удачи ему

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА 4 июля 2015, 10:08

      Дзюба: "Переход на лавку Зенита - это большой шаг вперёд для меня"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov > ВОДИТЕЛЬ УКУПНИКА 4 июля 2015, 10:42

      лавка Зенита круче основы спартачка!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4077

      морозз > kkomov 4 июля 2015, 11:10

      После этих слов...главное тебе не лопнуть от удовольствия сказанным...привет бомж!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 10:01

      Сразу в Лигу Европы шагнул...

      0
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      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА > vvv246 4 июля 2015, 13:56

      по себе людей не судят -вас выпирают из ЛЧ из ЛЕ -молчите,сидите!

      2
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      Рейтинг: +54

      hansa1 > РЭП НИГГА 4 июля 2015, 18:15

      ....на попе, ровно))

      0
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      Рейтинг: +74

      Исмагил > vvv246 5 июля 2015, 20:44

      А ты чё-та уже пожевал?

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