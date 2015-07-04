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    "Спартак" и "Брага" достигли соглашения по трансферу Зе Луиса

    Руководство "Спартака" и "Браги" достигли соглашения по поводу перехода нападающего Зе Луиса, сообщает Record. По информации издания, сумма сделки составит 6,5 миллионов евро.

    24-летний футболист из Кабо-Верде не принял участия в первом тренировочном дне португальской команды, так как в ближайшее время отправится в Москву. Ему также разрешили не проходить предсезонное медицинское обследование в "Браге".

    Напомним, в минувшем сезоне игрок сборной Кабо-Верде принял участие в 20 матчах чемпионата Португалии и забил 8 голов.

    Следует отметить, что "Спартак" проявляет настойчивость в подписании Зе Луиса, который ранее уже согласился на переезд в Россию, однако красно-белым с трудом давались переговоры с президентом "Браги" Антонио Сальвадором.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 09:53
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    Комментарии262
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 6 июля 2015, 00:14

      КАБО-ВЕРДЕ ВО КАК!

      0
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      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 5 июля 2015, 22:29

      Вполне возможно,что игрок неплохой.Главное не затеряться в установках тренера.

      0
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      Рейтинг: +59

      andrefinoo 5 июля 2015, 17:20

      Фамилия звучная,думаю Спартак опять готов стать чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +102

      Silva11 4 июля 2015, 23:54

      посмотрим, что он тут сделает

      0
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      Рейтинг: +45

      A111EX 4 июля 2015, 22:36

      Могу сказать про СПАРТАК и пусть меня забанят

      КОЗЛЫ [Соблюдайте правила] И ПЕРХОТЬ ПОДЗАЛУПНАЯ

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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч > A111EX 5 июля 2015, 17:03

      Прежде чем тебя забанят,пусть люди посмотрят на настоящего козла.А модераторам пожелаю не выпускть на волю таких утырков.

      3
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      Рейтинг: +1430

      нoГГано 4 июля 2015, 21:10

      А Аленичев в курсе ?)))

      0
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      Рейтинг: +227

      ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ 4 июля 2015, 21:10

      Против!
      Нужен нормальный нападала.
      Чем он лучше Юры??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +864

      diktor 4 июля 2015, 18:51

      Про Промеса кони что то подобное писали-пусть и дальше смердят-поживем увидим,кого Спартак приобрел.А пока ...........ФАКЕЛ-ТОСНО и сказать мне им больше нечего.

      2
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      Рейтинг: +67

      slavik166 4 июля 2015, 18:19

      Как всегда маскальская брехня.Розовые хотят в рассрочку,а португалы ни в какую .

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 июля 2015, 16:47

      Вот и усиление.

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