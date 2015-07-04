"Спартак" и "Брага" достигли соглашения по трансферу Зе Луиса

Руководство "Спартака" и "Браги" достигли соглашения по поводу перехода нападающего Зе Луиса, сообщает Record. По информации издания, сумма сделки составит 6,5 миллионов евро.





24-летний футболист из Кабо-Верде не принял участия в первом тренировочном дне португальской команды, так как в ближайшее время отправится в Москву. Ему также разрешили не проходить предсезонное медицинское обследование в "Браге".





Напомним, в минувшем сезоне игрок сборной Кабо-Верде принял участие в 20 матчах чемпионата Португалии и забил 8 голов.





Антонио Сальвадором. Следует отметить, что "Спартак" проявляет настойчивость в подписании Зе Луиса , который ранее уже согласился на переезд в Россию, однако красно-белым с трудом давались переговоры с президентом "Браги"







