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    "Рома" намерена усилиться Шакири

    Полузащитник "Интера" Джердан Шакири попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Corriere della Sera. По информации издания в ближайшее трансферное окно римляне планируют серьезно усилить свою атакующую линию. Миланцы готовы отпустить 23-летнего швейцарца за 18 миллионов евро.


    Напомним, что хавбек перебрался в "Интер" в январе 2015 года из "Баварии". За это время он сыграл в 18 матчах в составе черно-синих, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

    Помимо Ромы в услугах Шакири заинтересованы "Сток Сити" и "Ливерпуль". Относительно будущего Джердана в стане нерадзурри появлялась порой противоречивая информация. Так, по словам агента полузащитника, он не планирует уходить из "Интера", руководство которого, однако, сомневается в необходимости выкупа контракта у "Баварии".


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 09:42
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 4 июля 2015, 14:08

      Нельзя Шака отпускать,тем более прямому конкуренту,лучше в другую лигу продать на крайняк.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:59

      Шакири может согласиться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 12:31

      Надо было сразу в Ливерпуль идти. Зачем в Интер поперся?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Bavaria_M 4 июля 2015, 12:07

      нельзя его упускать( ганите пепа(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      kenap 4 июля 2015, 11:10

      Бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      yarukua 4 июля 2015, 10:47

      Получается Интер не плохо заработает если он уйдёт за эту сумму

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 4 июля 2015, 10:29

      Для Волков это не усиление, он уступает в классе любому полузащитнику Ромы.

      2
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 4 июля 2015, 10:19

      ну тут Рома,в Ливерпуле врядли он себя проявит,все-таки Ливерпуль более специфичный клуб

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 10:14

      Жалко его в таком возрасте а так носит его.

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос 4 июля 2015, 10:08

      "Рома" намерена усилиться Шакирой

      Жена защитника "Барселоны" Жерара Пике Шакира попала в сферу интересов "Ромы", сообщает Playboy. По информации издания в ближайшее трансферное окно римляне планируют серьезно усилить свою сексуальную линию. Пике готов отпустить свою супругу за 18 миллионов евро.

      Напомним, что Шакира стала встречаться с Пике с 2010 года. За это время Пике забил ей 3 гола и у них появилось двое детей.

      Помимо "Ромы" в услугах Шакиры заинтересованы "Сток Сити" и "Ливерпуль". По словам Пике, Шакира не планирует уходить от него, но сам он сомневается в ее необходимости и присматривает себе новую пассию.

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