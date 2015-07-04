"Рома" намерена усилиться Шакири

Нельзя Шака отпускать,тем более прямому конкуренту,лучше в другую лигу продать на крайняк.
Полузащитник "Интера" Джердан Шакири попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Corriere della Sera. По информации издания в ближайшее трансферное окно римляне планируют серьезно усилить свою атакующую линию. Миланцы готовы отпустить 23-летнего швейцарца за 18 миллионов евро.
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