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    "Марсель" пополнился гвинейским полузащитником

    Очередным новичком "Марселя" стал 23-летний гвинейский полузащитник Буна Сарр.

    Это уже пятое приобретение "Марселя" за лето. Ранее клуб подписал Жоржа-Кевина Нкуду ("Нант"), Йоанна Пеле ("Сошо"), Лукаса Окампоса ("Монако") и Карима Рекика ("Манчестер Сити").

    Марсельцы весьма активны этим летом на трансферном рынке. В частности ранее появлялась информация об их интересе к Давиду Оспине, Лорику Цана и Реми Кабелья.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 09:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:38

      А гвинеец Сэм Брук
      Обошёл меня на круг.
      А вчера все вокруг
      Говорили: "Сэм - друг..." (с) В.Высоцкий

      0
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      Рейтинг: +29

      rudik3077 4 июля 2015, 09:36

      молодцы

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