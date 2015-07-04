"Марсель" пополнился гвинейским полузащитником

Очередным новичком "Марселя" стал 23-летний гвинейский полузащитник Буна Сарр.





Это уже пятое приобретение "Марселя" за лето. Ранее клуб подписал Жоржа-Кевина Нкуду ("Нант"), Йоанна Пеле ("Сошо"), Лукаса Окампоса ("Монако") и Карима Рекика ("Манчестер Сити").





Давиду Оспине, Лорику Цана и Марсельцы весьма активны этим летом на трансферном рынке. В частности ранее появлялась информация об их интересе к Реми Кабелья.







