"Марсель" пополнился гвинейским полузащитником

А гвинеец Сэм Брук
Обошёл меня на круг.
А вчера все вокруг
Говорили: "Сэм - друг..." (с) В.Высоцкий
Очередным новичком "Марселя" стал 23-летний гвинейский полузащитник Буна Сарр.
Это уже пятое приобретение "Марселя" за лето. Ранее клуб подписал Жоржа-Кевина Нкуду ("Нант"), Йоанна Пеле ("Сошо"), Лукаса Окампоса ("Монако") и Карима Рекика ("Манчестер Сити").
Марсельцы весьма активны этим летом на трансферном рынке. В частности ранее появлялась информация об их интересе к Давиду Оспине, Лорику Цана и Реми Кабелья.
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