Парехо продлил контракт с "Валенсией"

Нормальный игрок
Капитан "Валенсии" Даниэль Парехо продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 26-летним полузащитником рассчитано до лета 2020 года.
Парехо, который ранее неоднократно говорил о своем желании остаться в команде, с 2011 года провел за «летучих мышей» 149 матчей, в которых забил 19 мячей.
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