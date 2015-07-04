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    Парехо продлил контракт с "Валенсией"

    Капитан "Валенсии" Даниэль Парехо продлил контракт с клубом. Новое соглашение с 26-летним полузащитником рассчитано до лета 2020 года.


    Парехо, который ранее неоднократно говорил о своем желании остаться в команде, с 2011 года провел за «летучих мышей» 149 матчей, в которых забил 19 мячей.


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    Источник: Sportbox.ru

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    04.07.2015 09:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +111

      Rusti 4 июля 2015, 11:37

      Нормальный игрок

      1
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 июля 2015, 11:13

      хорошая новость,классный игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 4 июля 2015, 10:37

      стоило вырваться из "народного плена" как сразу масть и пошла!

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      Рейтинг: +95

      russell-9 > kkomov 4 июля 2015, 11:04

      Этот ниоткуда не вырывался.Спартаковского Пареху звали Николас.

      0
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      ...
      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > russell-9 4 июля 2015, 18:25

      не рассказывай ему, он увидел хоть что то связанное со Спартаком и гниль потекла сама

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:43

      Они созданы друг для друга

      1
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