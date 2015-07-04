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    Родриго Кайо отказался от перехода в "Атлетико"

    Переход полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Кайо в "Атлетико" сорвался. Напомним, что хавбек в ближайшее время должен был перейти в стан мадридцев на правах аренды. Однако, как сообщает официальный сайт "Сан-Паулу", в ходе встречи с руководством бразильского клуба игрок выразил желание остаться в команде. Его просьба была удовлетворена, и "Сан-Паулу" отменил сделку.


    Напомним, что ранее Родриго Кайо был близок к переходу в "Валенсию", но трансфер сорвался из-за проваленного игроком медосмотра.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 09:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:54

      Побоялся Симеоне...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:42

      Патриотизм никто ещё не отменял...)

      0
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