Родриго Кайо отказался от перехода в "Атлетико"

Переход полузащитника "Сан-Паулу" Родриго Кайо в "Атлетико" сорвался. Напомним, что хавбек в ближайшее время должен был перейти в стан мадридцев на правах аренды. Однако, как сообщает официальный сайт "Сан-Паулу", в ходе встречи с руководством бразильского клуба игрок выразил желание остаться в команде. Его просьба была удовлетворена, и "Сан-Паулу" отменил сделку.





Напомним, что ранее Родриго Кайо был близок к переходу в "Валенсию", но трансфер сорвался из-за проваленного игроком медосмотра.











