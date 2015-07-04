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    Михайлович: "Милан" должен внушать страх всем противникам"

    Новый главный тренер "Милана" Синиша Михайлович считает, что команда утратила былое величие.


    – Когда играли раньше с "Миланом", я чувствовал страх и уважение у других команд, – цитирует Sky Italia Михайловича. – Я хочу увидеть такой "Милан", который внушает страх всем противникам. У меня есть историческая связь с клубом. Как и у Фабио Капелло или Карло Анчелотти. Так что попытаюсь убедить болельщиков своей работой.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:51
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +226

      salaga 4 июля 2015, 20:04

      Он и сегодня заставляет испытывать страх за проигрыш ему - потому что это позор.

      1
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 4 июля 2015, 16:11

      Старый конь Ибра, много страху ты с ним наведешь? Нужны молодые жеребцы аргентинских кровей.

      0
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      Рейтинг: +225

      VABANK 4 июля 2015, 15:51

      Так и будет, не сомневаюсь. Нужен хотя бы сезон.

      0
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      Рейтинг: +10

      grobar 4 июля 2015, 15:31

      Если Миха будет бить штрафные то вратари соперников точно очканут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:52

      Михайловичу успешной работы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      Triem 4 июля 2015, 12:18

      Действительно сходу не получится. В перспективе так и должно быть!

      1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 10:59

      Подождем года 2-3 с ходу врят ли сразу получится.

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > dimagas1 4 июля 2015, 21:20

      Уже барахтались 3 года, думаю теперь получиться.
      Надо ставить задачу попасть в ЛЧ.

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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 4 июля 2015, 10:38

      Да были времена, помню всегда переживал до финального свистка, удивительные по накалу были матчи. А от шока после финала ЛЧ 2003 до сих пор толком не отошёл, жаль Недвед Финал пропустил.
      Желаю Синише сколотить такой же Милан.

      2
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 4 июля 2015, 10:28

      Четко сказал! Молодец так держать! ВПЕРЕД РАССОНЕРИЯ⚽

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      Рейтинг: +159

      КПР 4 июля 2015, 09:56

      Уже не получится.

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