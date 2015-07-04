Михайлович: "Милан" должен внушать страх всем противникам"

Он и сегодня заставляет испытывать страх за проигрыш ему - потому что это позор.
Новый главный тренер "Милана" Синиша Михайлович считает, что команда утратила былое величие.
Новый главный тренер "Милана" Синиша Михайлович считает, что команда утратила былое величие.
Он и сегодня заставляет испытывать страх за проигрыш ему - потому что это позор.
Старый конь Ибра, много страху ты с ним наведешь? Нужны молодые жеребцы аргентинских кровей.
Так и будет, не сомневаюсь. Нужен хотя бы сезон.
Если Миха будет бить штрафные то вратари соперников точно очканут
Михайловичу успешной работы.
Действительно сходу не получится. В перспективе так и должно быть!
Да были времена, помню всегда переживал до финального свистка, удивительные по накалу были матчи. А от шока после финала ЛЧ 2003 до сих пор толком не отошёл, жаль Недвед Финал пропустил.
Желаю Синише сколотить такой же Милан.
Четко сказал! Молодец так держать! ВПЕРЕД РАССОНЕРИЯ⚽
Уже не получится.