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    Форлан: "Ван Гаалу не нравятся южноамериканские игроки"

    Уругвайский нападающий Диего Форлан отметил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал с предубеждением относится к южноамериканским игрокам и приводит в пример полузащитника манкунианцев Анхеля Ди Марию.

    – Ди Мария выглядит счастливым, когда играет за сборную Аргентины, чего не скажешь о его выступлениях за "МЮ", – цитирует The Nacional Форлана. – Думал, что Ди Мария станет фантастическим приобретением "МЮ", потому что это один из лучших игроков мира. Но я был удивлен тем, что Ван Гаалу не нравятся южноамериканцы. Это еще мой друг Хуан Роман Рикельме говорил. Игроки – не роботы. Если что-то пойдет не так, тренер должен выяснить причину разлада.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:44
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 4 июля 2015, 15:49

      ван Гаал южноамериканцев не любит, а геям благоволит. Поэтому он и тренирует такие команды, как барса и мю.

      0
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      Рейтинг: +38

      30rustam30 4 июля 2015, 15:17

      ЛВГ толераст)

      0
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 4 июля 2015, 15:14

      Без них он многое потеряет. Но Рохо же играет пока.

      0
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      Рейтинг: +39

      Metz57100 4 июля 2015, 14:19

      Согласен!!

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 4 июля 2015, 14:04

      Все решает тренер, но я прихожу к выводу, что Ван Галя не стоило ставить у руля МЮ изначально. Просто у руководства не хватает мужества с ним распрощаться уже сейчас, а жаль, без Димы, Ван Перси и Фалькао в ЛЧ рассчитывать не на что.

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:50

      Типичный голландец...

      1
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 4 июля 2015, 12:53

      правильно все

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 4 июля 2015, 12:46

      ну а что такого, наверное у него есть для єтого основания. Гале не нравятся игроки из латинской америки, а игрокам из латинской америки не нравится Галя.

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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 4 июля 2015, 12:19

      Ему не нравятся бразильцы. Он это открыто признавал.

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      Рейтинг: +65

      DenMih 4 июля 2015, 11:12

      понятно один плохой другой хороший

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