Форлан: "Ван Гаалу не нравятся южноамериканские игроки"

ван Гаал южноамериканцев не любит, а геям благоволит. Поэтому он и тренирует такие команды, как барса и мю.
Уругвайский нападающий Диего Форлан отметил, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал с предубеждением относится к южноамериканским игрокам и приводит в пример полузащитника манкунианцев Анхеля Ди Марию.
– Ди Мария выглядит счастливым, когда играет за сборную Аргентины, чего не скажешь о его выступлениях за "МЮ", – цитирует The Nacional Форлана. – Думал, что Ди Мария станет фантастическим приобретением "МЮ", потому что это один из лучших игроков мира. Но я был удивлен тем, что Ван Гаалу не нравятся южноамериканцы. Это еще мой друг Хуан Роман Рикельме говорил. Игроки – не роботы. Если что-то пойдет не так, тренер должен выяснить причину разлада.
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