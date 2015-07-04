Кафу: "Соперники перестали уважать и бояться сборную Бразилии"

ужасные времена
Экс-игрок сборной Бразилии Кафу поделился своим мнением о национальной команде, в которой, по его словам, проводится смена поколений.
Экс-игрок сборной Бразилии Кафу поделился своим мнением о национальной команде, в которой, по его словам, проводится смена поколений.
ужасные времена
Ничего , придёт тот день когда снова засверкает Бразильская сборная звёздами, как когда то Гарринча, Зито, Пеле, Жарзиньо, Тостао, Сократес, Едер, Фалькао, Зико, Ромарио, Дунга, Таффарел, Рональдо, Ривальдо, Рональдиньо, Кака... ну и конечно Кафу, а пока только Неймар играет как подобает бразильцу, мы подождём , мы верим, лучший матч всех времён и народов для тупитз которые говорят что раньше играли на низких скоростях: ht tp s://www. youtube. com/watch ?v=3th 82Z fFsUg
Состав слабый стал. Один лишь Неймар претендует на роль суперзвезды.
Бразилы постоянно тасуют состав, каждый новый тренер считал для себя просто долгом отчислять почетного не особо ветерана и набирать пол состава шлака потом. Дунга с выбором то же посмешил не взял Халка (хорошая статистика в РПЛ +чемпионом стал), Андерсона Фелиппе (хорошая статистика в Серии А), чемпиона АПЛ Рамиреса, Фреда (пишу про него потому что он хотя бы мог изобразить фактурного выдвинутого центра форварда), когда в матче с Парагваем запахло тухляком, кого выпустил в качестве выручал Дунга правильно Тарделли (херой Анжи) и Рибейро. Теперь 30 летний Элиас зачем в сборной?, в Интере например неплохо Эрнанес смотрелся ему столько же лет и считаю он хороший опорник весьма атакующий, только пожалуй в защитной линии Бразилии хорошая конкуренция, но такой перекос может дотащить до 1/2 на домашнем ЧМ и до 1/4 Кубка Америки. Кстати если бы Бразилы прошли Парагвай, то Арги вполне возможно могли показать фокус с унижением 1-7 снова.
Дунга [Соблюдайте правила ]б! И сколари был [Соблюдайте правила ]бом! Только [Соблюдайте правила ]бы возвращаются туда, откуда их выгоняли один раз!
Когда только придёт новое поколение типа твоего, Кафу. Пока, что не видно никого.
Ну да, нет того культа сб Бразилии как это раньше бывало
Спросите у немцев почему?..
Презирающие нас будут удивлены. КЭП, прекрасные слова, верим в это!)