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    Кафу: "Соперники перестали уважать и бояться сборную Бразилии"

    Экс-игрок сборной Бразилии Кафу поделился своим мнением о национальной команде, в которой, по его словам, проводится смена поколений.


    – Соперники потеряли уважение к бразильцам, – цитирует Globo Кафу. – Из-за футбола, который показывает Бразилия, ее не боятся. Мы находимся в переходном периоде, но Бразилия в будущем все-таки снова станет внушать страх. Презирающие нас будут удивлены.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:29
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:04

      ужасные времена

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июля 2015, 21:06

      Ничего , придёт тот день когда снова засверкает Бразильская сборная звёздами, как когда то Гарринча, Зито, Пеле, Жарзиньо, Тостао, Сократес, Едер, Фалькао, Зико, Ромарио, Дунга, Таффарел, Рональдо, Ривальдо, Рональдиньо, Кака... ну и конечно Кафу, а пока только Неймар играет как подобает бразильцу, мы подождём , мы верим, лучший матч всех времён и народов для тупитз которые говорят что раньше играли на низких скоростях: ht tp s://www. youtube. com/watch ?v=3th 82Z fFsUg

      0
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      Рейтинг: +77

      Марклар 4 июля 2015, 20:41

      Состав слабый стал. Один лишь Неймар претендует на роль суперзвезды.

      2
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      Рейтинг: +226

      рус фан 4 июля 2015, 16:44

      Бразилы постоянно тасуют состав, каждый новый тренер считал для себя просто долгом отчислять почетного не особо ветерана и набирать пол состава шлака потом. Дунга с выбором то же посмешил не взял Халка (хорошая статистика в РПЛ +чемпионом стал), Андерсона Фелиппе (хорошая статистика в Серии А), чемпиона АПЛ Рамиреса, Фреда (пишу про него потому что он хотя бы мог изобразить фактурного выдвинутого центра форварда), когда в матче с Парагваем запахло тухляком, кого выпустил в качестве выручал Дунга правильно Тарделли (херой Анжи) и Рибейро. Теперь 30 летний Элиас зачем в сборной?, в Интере например неплохо Эрнанес смотрелся ему столько же лет и считаю он хороший опорник весьма атакующий, только пожалуй в защитной линии Бразилии хорошая конкуренция, но такой перекос может дотащить до 1/2 на домашнем ЧМ и до 1/4 Кубка Америки. Кстати если бы Бразилы прошли Парагвай, то Арги вполне возможно могли показать фокус с унижением 1-7 снова.

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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 4 июля 2015, 16:31

      Дунга [Соблюдайте правила ]б! И сколари был [Соблюдайте правила ]бом! Только [Соблюдайте правила ]бы возвращаются туда, откуда их выгоняли один раз!

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 4 июля 2015, 15:35

      Когда только придёт новое поколение типа твоего, Кафу. Пока, что не видно никого.

      1
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      Рейтинг: +96

      Islam0500 4 июля 2015, 14:07

      Ну да, нет того культа сб Бразилии как это раньше бывало

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 13:54

      Щас только фрицы вне конкуренции…

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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > KAFA2525 4 июля 2015, 16:00

      Они даже в своей группе не на первом месте.

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:48

      Спросите у немцев почему?..

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      Рейтинг: +54

      real_rmadrid 4 июля 2015, 13:29

      Презирающие нас будут удивлены. КЭП, прекрасные слова, верим в это!)

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