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    Диас: "Нужно отдать должное сопернику, который провел отличную встречу"

    Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас после поражения в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Перу (0:2) отметил игру соперника.


    "Многие думали, что Парагвай сыграет на турнире три дня, но мы задержались тут практически на месяц, – приводит Tmw слова Диаса. – Этот турнир послужит нашей команде огромным опытом. Конечно, победитель сегодня – Перу. Однако у нас было много потерь. Нужно отдать должное сопернику, который провел отличную встречу. У них тоже был сложный календарь, как и у нас".


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 07:56
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:43

      Парагвай достойно выступил на турнире.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:48

      За три дня не успели...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      Luter Red 4 июля 2015, 08:12

      Никто не ожидал, что Перу будет 3...

      1
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