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    Гарека: "Наша сборная представила Перу наилучшим образом"

    Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека поделился мнением о победе своей команды в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Парагваем (2:0).


    "Мы очень хотели попасть в финал, – приводит Tmw слова Гареки. – Но и сегодня нам удалось победить очень сложного оппонента. Наша команда представила страну наилучшим образом. Теперь нам необходимо идти вперед. Этот коллектив способен расти еще. У нас есть первоклассные игроки.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 07:51
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:42

      Отличный результат для Перу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:48

      Капелло должен поздравить Гареку...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      7cska55 4 июля 2015, 08:33

      Успех для Перу.

      2
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