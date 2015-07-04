В понедельник Хосе Маури пройдет медобследование в "Милане"

А он разве еще не перешел?
Полузащитник Хосе Маури, выступавший в "Парме", продолжит карьеру в "Милане", сообщает Tmw. 19-летний аргентинец в понедельник пройдет медицинское обследование, после чего с ним будет заключен контракт. В минувшем сезоне Маури принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.
Отметим, что "Милан" уже давно следит за футболистом и проявил нацеленность в подписании с ним контракта.
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