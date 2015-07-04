Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В понедельник Хосе Маури пройдет медобследование в "Милане"

    Полузащитник Хосе Маури, выступавший в "Парме", продолжит карьеру в "Милане", сообщает Tmw. 19-летний аргентинец в понедельник пройдет медицинское обследование, после чего с ним будет заключен контракт. В минувшем сезоне Маури принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.



    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 07:05
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 4 июля 2015, 16:05

      А он разве еще не перешел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:37

      Удачи Маури.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 4 июля 2015, 10:25

      Удачи Нам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:52

      Пусть переходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 июля 2015, 08:42

      Авось, перспективен и поможет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 07:47

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11