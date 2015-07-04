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    Герреро признан лучшим игроком матча с Парагваем

    Нападающий сборной Перу Паоло Герреро, ставший автором второго гола в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Парагваем (2:0), признан лучший игроком встречи. Форвард забил мяч на 89-й минуте.


    Форвард продемонстрировал хорошую результативность на турнире, отличившись в пяти матчах четырьмя забитыми голами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 06:31
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:33

      Герреро попал в символическую сборную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      КПР 4 июля 2015, 13:23

      И так выше положеного прыгнули.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:54

      Сплошное рычание...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +922

      Zidan05 4 июля 2015, 08:59

      5 матчей-4 гола - хотя бы вот так должен был забивать бестолковый дриблер Месси, который в Барсе забивает гораздо больше при тех же функциях!
      А он с одним пенальти признается лучшим во всех матчах, позорник!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      Vamos_Ramos 4 июля 2015, 08:10

      Странно что не Месси...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 07:48

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +922

      Zidan05 > vuomu 4 июля 2015, 09:01

      Тебе нужно обращаться к Пластуну, он любит такие вещи!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      БарсаДав 4 июля 2015, 07:16

      В фамилии Месси сделали несколько ошибок.

      9
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      Рейтинг: +92

      beslan1995 4 июля 2015, 07:08

      Вот как нужно становится игроком матча,а не так весь пешком ходит полю и получит!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +882

      spartach091 4 июля 2015, 07:00

      и че же вы составы команд не написали???

      0
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