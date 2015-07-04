Герреро признан лучшим игроком матча с Парагваем

Герреро попал в символическую сборную.
Нападающий сборной Перу Паоло Герреро, ставший автором второго гола в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Парагваем (2:0), признан лучший игроком встречи. Форвард забил мяч на 89-й минуте.
Нападающий сборной Перу Паоло Герреро, ставший автором второго гола в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Парагваем (2:0), признан лучший игроком встречи. Форвард забил мяч на 89-й минуте.
Герреро попал в символическую сборную.
И так выше положеного прыгнули.
Сплошное рычание...
5 матчей-4 гола - хотя бы вот так должен был забивать бестолковый дриблер Месси, который в Барсе забивает гораздо больше при тех же функциях!
А он с одним пенальти признается лучшим во всех матчах, позорник!
Странно что не Месси...
В фамилии Месси сделали несколько ошибок.
Вот как нужно становится игроком матча,а не так весь пешком ходит полю и получит!
и че же вы составы команд не написали???