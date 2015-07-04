Герреро признан лучшим игроком матча с Парагваем

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро, ставший автором второго гола в матче за третье место Кубка Америки-2015 с Парагваем (2:0), признан лучший игроком встречи. Форвард забил мяч на 89-й минуте.





Форвард продемонстрировал хорошую результативность на турнире, отличившись в пяти матчах четырьмя забитыми голами.