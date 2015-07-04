Пашинин: "Пока не принято окончательное решение по лимиту, нет смысла суетиться"

Экс-защитник "Локомотива", а в данное время помощник главного тренера железнодорожников Олег Пашинин поделился мнением относительно лимита на легионеров.





– Горячая тема: как тренерский штаб "Локо" отреагировал на новости о грядущей очередной реформе лимита?

– Люблю говорить о том, что уже точно свершилось. Но сама ситуация, когда сезон вот-вот начнется, а мы еще не знаем, по каким условиям – это, мягко говоря, не очень приятно.





– "Локомотив" справится при любом сценарии?

– Придется справляться. А пока нужно дождаться окончательного решения, нет смысла суетиться.