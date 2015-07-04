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    Пашинин: "Пока не принято окончательное решение по лимиту, нет смысла суетиться"

    Экс-защитник "Локомотива", а в данное время помощник главного тренера железнодорожников Олег Пашинин поделился мнением относительно лимита на легионеров.

    – Горячая тема: как тренерский штаб "Локо" отреагировал на новости о грядущей очередной реформе лимита?
    – Люблю говорить о том, что уже точно свершилось. Но сама ситуация, когда сезон вот-вот начнется, а мы еще не знаем, по каким условиям – это, мягко говоря, не очень приятно.

    – "Локомотив" справится при любом сценарии?
    – Придется справляться. А пока нужно дождаться окончательного решения, нет смысла суетиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 06:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +50

      Viktor41 4 июля 2015, 15:28

      Наши суетятся на поле. Пример Австрия - Россия.

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 13:48

      Русский аврал в конце квартала…

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 10:00

      Делиться мнением - это запросто...

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 июля 2015, 08:38

      А,потом может быть уже поздно.

      0
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      Рейтинг: +8757

      tesch 4 июля 2015, 08:19

      можно и по ходу сезона менять правила и формулу лимита. Для остроты )

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      Рейтинг: +1126

      richi > tesch 4 июля 2015, 08:21

      До кучи еще количество клубов в РПЛ и правила игры.

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      Рейтинг: +121

      dokom 4 июля 2015, 07:31

      Да вообще уже все нервы истрепали. Такие решения надо за год принимать чтоб клубы знали готовились. Претенденты из фнл чтоб знали чего ожидать. То им 7/5 то 10/1 а сейчас 6/5 уже хотят. У Ростова например в коллективе лишь 5 россиян. Вот примет РФПЛ схему 6/5 и как Ростов играть будет? Без травм и замен целый сезон? Как и где за несколько дней до старта они найдут 5-7 игроков с российским паспортом уровня рпл? И все сейчас злые из за этой неопределенности.

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