"Спартак" уступил в товарищеском матче "Люцерну"

На сборе в Швейцарии "Спартак" провел товарищеский матч с местным клубом "Люцерн". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. Единственный гол красно-белых на счету новичка Ивелина Попова.



Люцерн (Швейцария) - Спартак - 2:1 (1:0)





Голы: 1:0 - Фандрих, 9; 1:1 - Попов, 68; 2:2 - Шнойвли, 79.

