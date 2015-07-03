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    "Спартак" уступил в товарищеском матче "Люцерну"

    На сборе в Швейцарии "Спартак" провел товарищеский матч с местным клубом "Люцерн". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу швейцарцев. Единственный гол красно-белых на счету новичка Ивелина Попова.
    Люцерн (Швейцария) - Спартак - 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 - Фандрих, 9; 1:1 - Попов, 68; 2:2 - Шнойвли, 79.
    Спартак: Песьяков (Ребров, 46), Брызгалов (Боккетти, 46), Гранат (Таски, 46), Макеев (Д. Комбаров, 46), Озбилиз (Ромуло, 46), К. Комбаров (Паршивлюк, 46), Зотов (Глушаков, 46), Широков (Попов, 46), Ананидзе (Промес, 46), Яковлев (Хурадо, 46), Давыдов (Кротов, 46).

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 23:43
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    Комментарии393
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 20:02

      работать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      KURUM 4 июля 2015, 22:06

      Все встает на свои места..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 4 июля 2015, 19:34

      Смотришь на нашу сборную игра убожество!Смотришь на Спартак тоже самое!!!!!Лучше бы с такой же командой играли!!!!!Все контрольные матчи!!!!Все бы восхищались стилем Спартака и голами!!!!12-0!!!!!!!Как бы было приятно смотреть на спартаковский стиль!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 4 июля 2015, 17:15

      5 июля 2014 Спартак М 0 - 2 Люцерн
      3 июля 2015 Спартак М 1 - 2 Люцерн

      прогресс очевиден)))

      2
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      Рейтинг: +159

      КПР 4 июля 2015, 17:13

      А св. Гальке 0:5 бы продули!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +137

      Metal Militia 4 июля 2015, 14:02

      Дима Аленичев - ВЕЛИЧАЙШИЙ футболист! ЛУЧШИЙ из всех российских игроков!! Единственный, кто выигрывал Лигу чемпионов!! И ФУТБОЛИСТ этот - никто иной, как СПАРТАКОВЕЦ, чего он ни раз подчёркивал! Так и ЗАЯВЛЯЛ всегда: "Спартак" - РОДНАЯ команда, родной ДОМ, мечтаю тренировать именно "СПАРТАК", и так далее... Когда его в 2009-ом году спросили: "А согласились бы тренировать ЦСКА?"; он ответил: "Это исключено".
      Только вдумайтесь! Московский СПАРТАКОВЕЦ - победитель ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! Да и Кубка УЕФА заодно! Ни один АРМЕЕЦ, ни один ЗЕНИТОВЕЦ не может сказать о себе такое!
      Кстати, Дима Аленичев, за всю свою спартаковскую карьеру игрока, ни разу не проигрывал ЦСКА! Это показательно и символично! Дима Аленичев так и ОСТАЛСЯ навечно НЕПОБЕДИМЫМ для Цээска! Не то, что Элвер РАХИМИЧ, который "Спартаку" всё же ПРОИГРЫВАЛ.
      Спартаковец Дмитрий Аленичев - САМЫЙ великий футболист России!
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      "великолепный" Сегодня 12:06
      Описание гола 80' ГОЛ. Люцерн-мясо 2:1.
      ШНОЙВЛИ. После прострела справа Шнойвли отправил мяч в ворота Реброва.Люцерн-мясо 2:1.
      Аленичев верим))
      -------------------------------------------------------------------------------------------
      Рекорд российского футбола эпохи недобитых Красной Армией буржуев-олигархов Гинера и Абрамовича (2002 - 2015 г.), или как клуб НИЗШЕЙ (!) лиги Германии сделал из любимого клуба "великолепного" мясной фарш и конский бифштекс!!

      Ц.С.К.А. — «КЁЛЬН» (Германия) — 1:9 !!!

      __________________ ГОЛЫ _________________

      «Кёльн»____0:1____Сичоне_______36-ая минута
      «Кёльн»____0:2____Кринге_______41-ая минута
      «Кёльн»____0:3____Воронин______57-ая минута
      «Кёльн»____0:4____Воронин______62-ая минута
      «Кёльн»____0:5____Воронин______65-ая минута
      «Кёльн»____0:6____Подольски____75-ая минута
      «Кёльн»____0:7____Штрайт ______77-ая минута
      ЦСКА ______1:7____Попов________78-ая минута
      «Кёльн»____1:8____Эбберс_______81-ая минута
      «Кёльн»____1:9____Штрайт ______83-я минута

      Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Богдан Шершун, Сергей Игнашевич, Андрей Соломатин, Ролан Гусев, Элвер Рахимич (сборная Боснии и Герцеговины), Евгений Алдонин, Иржи Ярошик (сборная Чехии), Дейвидас Шемберас (сборная Литвы), Сергей Семак, Ивица Олич (сборная Хорватии).

      16-ое января 2003-го года. Португалия. Портимау. Поле отеля Le Meridien Penina. 100 зрителей.

      4
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      Рейтинг: +31

      ESALCHAK > Metal Militia 5 июля 2015, 03:34

      Лайк за мат часть )

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 4 июля 2015, 13:55

      Ну ничего, бывает) А следующая игра у Спартака со старым знакомым Санкт-Галленом! И я не уверен, что не будет подобного результата.

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:10

      Спартак всегда проигрывает щвейцарцам...

      1
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      Рейтинг: +736

      summer2014 4 июля 2015, 12:35

      А сколько у них было понтов после 12:0.
      Вот и постепенно заканчивается сказка.

      4
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      Рейтинг: +137

      Metal Militia 4 июля 2015, 12:30

      Если в первой игре "Спартак" встречался с командой, занявшей 7-ое место в одной из 4-ёх зон 3-го дивизиона австрийского Чемпионата (при том, что в первых двух там играет всего по 10 команд), то во 2-ой игре соперник был куда серьёзнее - 5-ая команда по итогам последнего Чемпионата Швейцарии! А "Санкт-Галлен", с которым "Спартаку" встречаться 11-го июля - расположился следом.
      Но, пожалуй, САМЫМ сильным соперником летнего межсезонья - будет "ФРАЙБУРГ", ещё в прошлом сезоне выступавший в Высшей лиге Чемпионата Германии!
      В очередной раз на результат и ход матча повлияло судейство: в первом тайме "Спартак" при счёте 0:1 забил гол, но судья его не засчитал. Не знаю - БЫЛ там оффсайд, или НЕ был, но во 2-ом тайме "Люцерн" забил ПОХОЖИЙ гол, и он был засчитан.
      Во 2-ом тайме за "Спартак" вышел играть БОЛЕЕ сильный состав, и если бы после первого тайма счёт был равный - "Спартак" бы не проиграл. Мало того, что "Люцерн" начал подготовку на неделю раньше (если не ошибаюсь, 12-го.. а "Спартак" 19-го), так ещё и в этой игре Аленичев продолжил экспериментировать с составом, попутно заставляя своих футболистов играть на фоне больших нагрузок (в играх с "Фрайбургом" и "Санкт-Галленом", как я понял, такого уже не будет), а потому каждый ГОЛ в такой ситуации многое решает (соперник был не ЧЕТА предыдущему).
      Когда летом 2013-го "Спартак" проиграл "Санкт-Галлену" (2:4 в Москве), первый гол в ворота "Спартака" залетел примерно так же! У забившего игрока был небольшой оффсайд! Однако, судья тот гол засчитал! А потом, во 2-ом тайме, при счёте 1:3, уже "СПАРТАК" забил такой гол, но он был отменён! Даже комментатор, помнится, сказал, что если уж было засчитывать ТОТ гол, тогда надо было засчитывать и ЭТОТ.
      Со швейцарским "Люцерном" "Спартак" провёл и два ОФИЦИАЛЬНЫХ матча (это было в 1986-ом году - в 1/32-ой финала Кубка УЕФА). Швейцарские клубы тогда были не так уж и слабы (например, совершенно спокойно время от времени доходили до четвертьфинальной стадии Еврокубков, а в отдельно взятом матче могли обыграть даже мадридский "РЕАЛ", что как раз в те же сроки (когда "Спартак" играл с "Люцерном") сделал "ЯНГ БОЙЗ", выигравший в Кубке европейских чемпионов у "Реала" 1:0 (правда, потом в Мадриде проиграл 0:5)). "Люцерн" в сезоне 1985/1986 занял в Чемпионате Швейцарии 3-е место и попал в Кубок УЕФА (чтобы пробиться в этот турнир, надо было обязательно войти в первую тройку), а в следующих двух сезонах занимал 5-ое место (интересно, что в те годы в Чемпионате Швейцарии выступало не 10 (как сейчас), а 16 команд, и в Бронзовом сезоне (предшествовавшем играм со "Спартаком") у "Люцерна" в 30-ти матчах было 16 побед и всего 5 поражений). Ну а в сезоне 1988/1989 "Люцерн" впервые в своей истории стал чемпионом! После чего, через несколько лет, выиграл ещё и Кубок!
      Со "Спартаком" в 1986-ом "Люцерн" сыграл неплохо: первый матч в Лужниках, в присутствии 38-ми тысяч зрителей, завершился вничью 0:0! Да и в Швейцарии "Люцерн" держался до последнего: лишь на 87-ой минуте "Спартак" забил гол и выиграл 1:0!

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      Рейтинг: +469

      64русс > Metal Militia 4 июля 2015, 12:42

      что за чушь?

      3
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      Рейтинг: +137

      Metal Militia > 64русс 4 июля 2015, 14:09

      "64русс" Сегодня 12:42 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 12:30
      что за чушь?
      ----------------------------------------------------------------------------
      Что за трепатня!?? ГДЕ чушь?!? Приведи ПРИМЕР, и давай это РАЗБЕРЁМ
      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Свежачок для злорадствующих "великолепных": казе - "Тосно" - 0:2! Матч в Ватутинках! ЦСКА, играя у себя на базе, в очередной раз превзошёл самоГО "СПАРТАКА", проигравшего "Тосно" в Кубке России даже не в основное время!
      Теперь ещё надо стать 9-кратными чемпионами России и порядок (5-кратным чемпионом "Спартак" стал ещё в 1997-ом - во времена Аленичева!) - осталось 4 чемпионства!
      А пока 2-е игры - 2 поражения (от клубов низших Лиг России!). Ноль забито - три пропущено! Это вам не 13:2 по сумме двух матчей!! И не ПЯТАЯ команда Швейцарии!
      Чего там(!?) - СУДЬИШКА тоже нагадил?? Неужто ГОЛ у Цээска отнял!?! Судьишка-то - МЕСТНЫЙ, небось!? Из соседней деревни! Из столовой ПОВАР, небось, какой-нибудь! Или сам ГИНЕР судил, да?.. Не то, что у НАС в Австрии и Швейцарии!
      А составчик-то у ЦСКА был вполне лигочемпионский! Ну наполовину... Чепчугов, Набабкин, А.Березуцкий, Васин, Щенников, Вернблум, Натхо, Цауня, Ерёменко, Миланов и Муса!

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