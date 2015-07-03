"Спартак" уступил в товарищеском матче "Люцерну"

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Все встает на свои места..
Смотришь на нашу сборную игра убожество!Смотришь на Спартак тоже самое!!!!!Лучше бы с такой же командой играли!!!!!Все контрольные матчи!!!!Все бы восхищались стилем Спартака и голами!!!!12-0!!!!!!!Как бы было приятно смотреть на спартаковский стиль!!!!
5 июля 2014 Спартак М 0 - 2 Люцерн
3 июля 2015 Спартак М 1 - 2 Люцерн
прогресс очевиден)))
А св. Гальке 0:5 бы продули!
Дима Аленичев - ВЕЛИЧАЙШИЙ футболист! ЛУЧШИЙ из всех российских игроков!! Единственный, кто выигрывал Лигу чемпионов!! И ФУТБОЛИСТ этот - никто иной, как СПАРТАКОВЕЦ, чего он ни раз подчёркивал! Так и ЗАЯВЛЯЛ всегда: "Спартак" - РОДНАЯ команда, родной ДОМ, мечтаю тренировать именно "СПАРТАК", и так далее... Когда его в 2009-ом году спросили: "А согласились бы тренировать ЦСКА?"; он ответил: "Это исключено".
Только вдумайтесь! Московский СПАРТАКОВЕЦ - победитель ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!!! Да и Кубка УЕФА заодно! Ни один АРМЕЕЦ, ни один ЗЕНИТОВЕЦ не может сказать о себе такое!
Кстати, Дима Аленичев, за всю свою спартаковскую карьеру игрока, ни разу не проигрывал ЦСКА! Это показательно и символично! Дима Аленичев так и ОСТАЛСЯ навечно НЕПОБЕДИМЫМ для Цээска! Не то, что Элвер РАХИМИЧ, который "Спартаку" всё же ПРОИГРЫВАЛ.
Спартаковец Дмитрий Аленичев - САМЫЙ великий футболист России!
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"великолепный" Сегодня 12:06
Описание гола 80' ГОЛ. Люцерн-мясо 2:1.
ШНОЙВЛИ. После прострела справа Шнойвли отправил мяч в ворота Реброва.Люцерн-мясо 2:1.
Аленичев верим))
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Рекорд российского футбола эпохи недобитых Красной Армией буржуев-олигархов Гинера и Абрамовича (2002 - 2015 г.), или как клуб НИЗШЕЙ (!) лиги Германии сделал из любимого клуба "великолепного" мясной фарш и конский бифштекс!!
Ц.С.К.А. — «КЁЛЬН» (Германия) — 1:9 !!!
__________________ ГОЛЫ _________________
«Кёльн»____0:1____Сичоне_______36-ая минута
«Кёльн»____0:2____Кринге_______41-ая минута
«Кёльн»____0:3____Воронин______57-ая минута
«Кёльн»____0:4____Воронин______62-ая минута
«Кёльн»____0:5____Воронин______65-ая минута
«Кёльн»____0:6____Подольски____75-ая минута
«Кёльн»____0:7____Штрайт ______77-ая минута
ЦСКА ______1:7____Попов________78-ая минута
«Кёльн»____1:8____Эбберс_______81-ая минута
«Кёльн»____1:9____Штрайт ______83-я минута
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Богдан Шершун, Сергей Игнашевич, Андрей Соломатин, Ролан Гусев, Элвер Рахимич (сборная Боснии и Герцеговины), Евгений Алдонин, Иржи Ярошик (сборная Чехии), Дейвидас Шемберас (сборная Литвы), Сергей Семак, Ивица Олич (сборная Хорватии).
16-ое января 2003-го года. Португалия. Портимау. Поле отеля Le Meridien Penina. 100 зрителей.
Лайк за мат часть )
Ну ничего, бывает) А следующая игра у Спартака со старым знакомым Санкт-Галленом! И я не уверен, что не будет подобного результата.
Спартак всегда проигрывает щвейцарцам...
А сколько у них было понтов после 12:0.
Вот и постепенно заканчивается сказка.
Если в первой игре "Спартак" встречался с командой, занявшей 7-ое место в одной из 4-ёх зон 3-го дивизиона австрийского Чемпионата (при том, что в первых двух там играет всего по 10 команд), то во 2-ой игре соперник был куда серьёзнее - 5-ая команда по итогам последнего Чемпионата Швейцарии! А "Санкт-Галлен", с которым "Спартаку" встречаться 11-го июля - расположился следом.
Но, пожалуй, САМЫМ сильным соперником летнего межсезонья - будет "ФРАЙБУРГ", ещё в прошлом сезоне выступавший в Высшей лиге Чемпионата Германии!
В очередной раз на результат и ход матча повлияло судейство: в первом тайме "Спартак" при счёте 0:1 забил гол, но судья его не засчитал. Не знаю - БЫЛ там оффсайд, или НЕ был, но во 2-ом тайме "Люцерн" забил ПОХОЖИЙ гол, и он был засчитан.
Во 2-ом тайме за "Спартак" вышел играть БОЛЕЕ сильный состав, и если бы после первого тайма счёт был равный - "Спартак" бы не проиграл. Мало того, что "Люцерн" начал подготовку на неделю раньше (если не ошибаюсь, 12-го.. а "Спартак" 19-го), так ещё и в этой игре Аленичев продолжил экспериментировать с составом, попутно заставляя своих футболистов играть на фоне больших нагрузок (в играх с "Фрайбургом" и "Санкт-Галленом", как я понял, такого уже не будет), а потому каждый ГОЛ в такой ситуации многое решает (соперник был не ЧЕТА предыдущему).
Когда летом 2013-го "Спартак" проиграл "Санкт-Галлену" (2:4 в Москве), первый гол в ворота "Спартака" залетел примерно так же! У забившего игрока был небольшой оффсайд! Однако, судья тот гол засчитал! А потом, во 2-ом тайме, при счёте 1:3, уже "СПАРТАК" забил такой гол, но он был отменён! Даже комментатор, помнится, сказал, что если уж было засчитывать ТОТ гол, тогда надо было засчитывать и ЭТОТ.
Со швейцарским "Люцерном" "Спартак" провёл и два ОФИЦИАЛЬНЫХ матча (это было в 1986-ом году - в 1/32-ой финала Кубка УЕФА). Швейцарские клубы тогда были не так уж и слабы (например, совершенно спокойно время от времени доходили до четвертьфинальной стадии Еврокубков, а в отдельно взятом матче могли обыграть даже мадридский "РЕАЛ", что как раз в те же сроки (когда "Спартак" играл с "Люцерном") сделал "ЯНГ БОЙЗ", выигравший в Кубке европейских чемпионов у "Реала" 1:0 (правда, потом в Мадриде проиграл 0:5)). "Люцерн" в сезоне 1985/1986 занял в Чемпионате Швейцарии 3-е место и попал в Кубок УЕФА (чтобы пробиться в этот турнир, надо было обязательно войти в первую тройку), а в следующих двух сезонах занимал 5-ое место (интересно, что в те годы в Чемпионате Швейцарии выступало не 10 (как сейчас), а 16 команд, и в Бронзовом сезоне (предшествовавшем играм со "Спартаком") у "Люцерна" в 30-ти матчах было 16 побед и всего 5 поражений). Ну а в сезоне 1988/1989 "Люцерн" впервые в своей истории стал чемпионом! После чего, через несколько лет, выиграл ещё и Кубок!
Со "Спартаком" в 1986-ом "Люцерн" сыграл неплохо: первый матч в Лужниках, в присутствии 38-ми тысяч зрителей, завершился вничью 0:0! Да и в Швейцарии "Люцерн" держался до последнего: лишь на 87-ой минуте "Спартак" забил гол и выиграл 1:0!
что за чушь?
"64русс" Сегодня 12:42 ответ пользователю Metal Militia, Сегодня 12:30
что за чушь?
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Что за трепатня!?? ГДЕ чушь?!? Приведи ПРИМЕР, и давай это РАЗБЕРЁМ
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Свежачок для злорадствующих "великолепных": казе - "Тосно" - 0:2! Матч в Ватутинках! ЦСКА, играя у себя на базе, в очередной раз превзошёл самоГО "СПАРТАКА", проигравшего "Тосно" в Кубке России даже не в основное время!
Теперь ещё надо стать 9-кратными чемпионами России и порядок (5-кратным чемпионом "Спартак" стал ещё в 1997-ом - во времена Аленичева!) - осталось 4 чемпионства!
А пока 2-е игры - 2 поражения (от клубов низших Лиг России!). Ноль забито - три пропущено! Это вам не 13:2 по сумме двух матчей!! И не ПЯТАЯ команда Швейцарии!
Чего там(!?) - СУДЬИШКА тоже нагадил?? Неужто ГОЛ у Цээска отнял!?! Судьишка-то - МЕСТНЫЙ, небось!? Из соседней деревни! Из столовой ПОВАР, небось, какой-нибудь! Или сам ГИНЕР судил, да?.. Не то, что у НАС в Австрии и Швейцарии!
А составчик-то у ЦСКА был вполне лигочемпионский! Ну наполовину... Чепчугов, Набабкин, А.Березуцкий, Васин, Щенников, Вернблум, Натхо, Цауня, Ерёменко, Миланов и Муса!