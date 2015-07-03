Генеральный директор "Ювентуса": "Мы отклоним все предложения по Погба"

и это круто
"Мы уже хорошо поработали. У нас сильная и готовая к победам команда. Отныне мы выйдем на рынок только если будет очень хорошая возможность. Погба является важным элементом для консолидации клуба. Мы отклоним все предложения по нему", - заявил Маротта.
Напомним, что сегодня появилась информация о готовности "Манчестер Сити" предложить за француза 100 млн евро.
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