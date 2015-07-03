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    Генеральный директор "Ювентуса": "Мы отклоним все предложения по Погба"

    Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта заявил, что клуб не собирается этим летом расставаться с полузащитником Полем Погба.

    "Мы уже хорошо поработали. У нас сильная и готовая к победам команда. Отныне мы выйдем на рынок только если будет очень хорошая возможность. Погба является важным элементом для консолидации клуба. Мы отклоним все предложения по нему", - заявил Маротта.

    Напомним, что сегодня появилась информация о готовности "Манчестер Сити" предложить за француза 100 млн евро.

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    Источник: Football Italia

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    03.07.2015 23:34
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 19:58

      и это круто

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 15:03

      Как же надоели эти постоянные слухи. Мне уже самому хочется,чтоб Поль куда то перешёл

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:06

      Не факт, что устоят перед большими суммами...

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      Рейтинг: +2300

      моэм 4 июля 2015, 12:31

      ..кроме одного...видимо забыл добавить Маротта...ценник,с помощью игры Погба,а в основном усилиями пиарщиков,поднят до предела...самое время продать,пока не упал в цене,захандрив,или сломав ногу.

      0
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 4 июля 2015, 10:26

      Ну и славненько.

      0
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      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 08:01

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +923

      БарсаДав 4 июля 2015, 07:28

      Переоцененный игрок с веником на голове, который не может отдать толковый пас на два метра в ЛЧ. Зато в Серии А он видите ли феерит. Конечно, Сериал переживает кризисные времена, где даже Тони которому за 50 становится лучшим бомбардиром, вот и дворник из Ювентуса что-то там показывает толковое. На самом деле его красная цена 20 млн евро. Если Юве его продаст дороже 60, то это будет гениально.

      1
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 > БарсаДав 4 июля 2015, 10:25

      Не укакайся от зависти, иди "змея одноглазого" дави, змеедав.

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      Рейтинг: +41

      juventus87_87 > БарсаДав 5 июля 2015, 11:29

      лучший бомбардир это Икарди.Ты на самом деле просто олень,судишь по финалу ЛЧ,у всех бывают хорошие и плохие матчи,прежде чем писать подумай что пишешь.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 июля 2015, 06:46

      Значит очередная утка

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      Рейтинг: +131

      Richard Zwen Kruspe 4 июля 2015, 05:51

      Ну и хорошо, никто не будет переплачивать за этого переоцененного игрока.

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 4 июля 2015, 05:48

      Ну и зря,не факт,что потом Поль будет востребован как сейчас.

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