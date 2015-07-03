Сербский футболист умер после тренировки в китайском клубе "Циндао Хайню"

Сербский полузащитник китайской команды "Циндао Хайню" Горан Горич скончался в возрасте 29 лет после тренировочного занятия со своими партнерами. Как сообщают сербские СМИ, игрок потерял сознание в автобусе и был оперативно доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.



Горан Горич был известен по выступлениям за сербские клубы "Ягодина" и Црвена Звезда". В составе последних он становился чемпионом страны.



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