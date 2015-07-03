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    Черчесов: "Сказал своим: "Если нас не пускают в Лигу Европы, мы должны сделать все, чтобы через год играть в Лиге Чемпионов"

    В беседе с корреспондентом еженедельника "Футбол" главный тренер "Динамо" Станислав Черчесов рассказал о своей реакции на исключение команды из числа участников Лиги Европы в сезоне-2015/2016.

    "А что мы можем сделать? Это факт, его не изменить. Мы сделали все, чтобы играть в Лиге Европы, дальше от команды уже ничего не зависело. Все решалось не на футбольном поле, тем более клуб знал о финансовом фэйр-плей и должен был подготовиться. Теперь есть вопросы важнее: как нам жить с этим фактом - обидеться на весь мир? Бросить весла? Или попытаться выжать из ситуации максимум? Сейчас я сказал команде: если нас не пустили в Лигу Европы, значит, мы должны сделать все, чтобы играть в Лиге Чемпионов", - заявил Черчесов.

    Напомним, что УЕФА обнаружил у "Динамо" дефицит бюджета за последние три года на сумму более 250 млн евро. В Лиге Европы вместо москвичей выступит казанский "Рубин".

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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    03.07.2015 22:18
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    Комментарии110
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      Рейтинг: +226

      salaga 4 июля 2015, 20:31

      Настоящий россиянин: чем круче санкции, тем больше юмора.

      0
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 4 июля 2015, 17:03

      вообще, для финансиста уровнем чуть выше среднего нетрудно найти пути обхода ффп. в таких сырых и новых законах всегда легко найти лазейку, которую многие клубы находят без труда

      1
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      Рейтинг: +375

      NeiSeS 4 июля 2015, 16:59

      "Мы сделали все, чтобы играть в Лиге Европы..."

      при этом шли в зоне лч и боролись за чемпионство)) красавцы, не то слово)))

      0
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      Рейтинг: +194

      l1l1 4 июля 2015, 16:36

      Динамо такое динамо зачем вообще играли в том сезоне сезон на прасно))) дно

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 4 июля 2015, 16:31

      да с Черчесом Динамо ни чего не СВЕТИТ!!

      0
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      Рейтинг: +47

      Gotlib 4 июля 2015, 16:17

      Пока в команде работают Черчес с Аджоем ЛЧ Динамо не светит!!

      1
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      Рейтинг: +773

      Jeck Denielse 4 июля 2015, 14:11

      Васю Уткина полдня уже в себя привезти не могут.....катается по полу ухахатывается......и сквозь слёзы выкрикивает....Динамо....Лига Чемпионов......

      1
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      Рейтинг: +10

      leghioner 4 июля 2015, 13:10

      Видимо дни его сочтены в Динамо.

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 12:50

      Несправедливо, что такие вопросы, как сказал Черчесов, решаются не на футбольном поле.

      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 4 июля 2015, 11:54

      пасан сказал, а делать кто будет?...))

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