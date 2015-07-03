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    Бакка: "Моя цель - вернуть "Милан" туда, где он должен быть"

    Новичок "Милана" Карлос Бакка рассказал о своих задачах в новой команде. По словам форварда, он надеется добиться здесь больших успехов.

    "Очень рад своему переходу в этот большой клуб, один из лучших в мире. Дела у "Милана" в последнее время шли не очень хорошо, но у "россонери" есть отличный проект и мотивация. Не могу дождаться момента начать выступать в футболке клуба. Теперь у меня только одна цель - вернуть "Милан" на то место, где он и должен быть", - заявил форвард.

    Напомним, что Карлос Бакка перешел в "Милан" несколько дней назад из "Севильи" в обмен на выплату 30 млн евро. В минувшем сезоне игрок забил 20 голов в 37 играх испанской Примеры.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 21:40
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +12

      Rassell 63 12 июля 2015, 16:35

      Удачи в достижении хорошей цели!!!Верю, что в этом сезоне МИЛАН все-таки оправиться от поражений и займет в серии А место для участия в ЛЧ!!!

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 7 июля 2015, 03:04

      правельно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июля 2015, 19:17

      Вспоминается анекдот. Бал, посвященный 16 летию дочки мэра города. Приглашены все офицеры расквартированного в городе полка. Полковник строго-настрого приказал офицерам не ругаться, не напиваться и не драться. В зал, где проходит бал, вносят торт с 16 свечками. 17-ю ( на счастье в будущем году) вручают имениннице. Она : " Папа, господа офицеры! Куда мне должно воткнуть 17-ю свечку?"
      Полковник после напряженной тишины: "Молчать, господа офицеры!"
      Это бы посоветовал и Бакке.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 15:52

      Бакка всех удивил. Променял ЛЧ на Милан, который сейчас не в лучшем состоянии.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 4 июля 2015, 14:21

      Если бы с Иброй договорились, то о Бакка даже не подумали бы!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 12:47

      Рад за появление такого амбициозного игрока.

      0
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      Рейтинг: +57

      NEOn13 4 июля 2015, 12:16

      Верни Великий Милан на первые места

      0
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 4 июля 2015, 10:03

      Не думаешь, что это тебе не под силу?

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 4 июля 2015, 09:37

      Хорошая цель, удачи!

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 08:50

      Время покажет...

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