Дзюба: "Не думаю, что я пришел на место Кержакова"

Новичок питерского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал сравнения с ветераном клуба Александром Кержаковым, который в это трансферное окно прекратил выступления за сине-бело-голубых.



"С Саней мы не так близко общаемся. Это не моя история. Я пришел работать. Все его любят и уважают. Не думаю, что пришел на место Кержакова. Не было такого разговора. А Если болельщики захотят, они любой момент воспримут так, как им захочется", - заявил форвард.



Напомним, что Дзюба перешел в "Зенит" в статусе свободного агента. До этого игрок полгода выступал за "Ростов" на правах аренды.



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