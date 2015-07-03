Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: "Не думаю, что я пришел на место Кержакова"

    Новичок питерского "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал сравнения с ветераном клуба Александром Кержаковым, который в это трансферное окно прекратил выступления за сине-бело-голубых.

    "С Саней мы не так близко общаемся. Это не моя история. Я пришел работать. Все его любят и уважают. Не думаю, что пришел на место Кержакова. Не было такого разговора. А Если болельщики захотят, они любой момент воспримут так, как им захочется", - заявил форвард.

    Напомним, что Дзюба перешел в "Зенит" в статусе свободного агента. До этого игрок полгода выступал за "Ростов" на правах аренды.

    Внимание!     С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2015 20:43
    Рекомендуем
    Комментарии156
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 12:45

      А видел ли он как Халк мячи рвет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      phantom-k 4 июля 2015, 12:06

      еще одно дитя лимита... отмените его уже, пусть будет честная конкурентная борьба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +433

      magnum3000 4 июля 2015, 08:54

      Докажи, что ты готов играть в основе топ клуба России!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +397

      МапС 4 июля 2015, 08:24

      Балабол.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      ПФК ЦСКА всея Руси > МапС 4 июля 2015, 08:41

      Ты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      red-white-power 4 июля 2015, 08:22

      как раз таки на его вакантное место на лавочке ты и пришел, игрочишка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 07:53

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 4 июля 2015, 07:40

      Не нужен нам Дзюбиньо !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 4 июля 2015, 06:55

      дзюба пришёл до первого трансферного окна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 4 июля 2015, 05:16

      А Дзюба умеет кержаковить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Axu 4 июля 2015, 04:41

      ты пришёл на место Шейдаева Игрочишка)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11