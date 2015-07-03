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    "Интер" арендовал Мартина Монтойю

    Миланский "Интер" официально объявил о новом трансфере. На этот раз "нерадзурри" пополнил защитник "Барселоны" Мартин Монтойя

    Сделка оформлена в виде арендного соглашения с возможностью дальнейшего выкупа прав на игрока. Отметим, что в минувшем сезоне Монтойя провел 8 матчей в испанской Примере.

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    Источник: ФК «Интер» Милан

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    03.07.2015 19:58
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 16:51

      Укомплектовали защиту нерадзурри. Если возьмут Йоветича, то могут замахнуться на высокие места, закрепят за собой 5-6 место

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 12:43

      Ожидался уход Монтойи, но только почему-то аренда.

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      Рейтинг: +102

      Silva11 4 июля 2015, 11:59

      лучшее решение Монтойи за всю жизнь!

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 4 июля 2015, 09:16

      как же мне не нравится,что этим "звездным"воспитанникам Барселоны столько внимания уделяют
      на деле все они Кросс,который в Волге и Селтике бегал

      0
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 4 июля 2015, 01:07

      Удачи Мартин!Хорошо линия защиты укомплектована теперь нужны напы.

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      Рейтинг: +131

      КиLLеr 3 июля 2015, 23:57

      Отлично. Теперь осталось подписать пару игроков в линию атаки.

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      Рейтинг: +287

      vane4ek 3 июля 2015, 23:27

      И волки сыты и овцы целы !)

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      Рейтинг: +171

      Romeo 777 3 июля 2015, 23:26

      Что Милан, что Интер не плохо так усиливаются.

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      Рейтинг: +27

      Sadjon 3 июля 2015, 23:17

      удачи тебе Мартин надеюсь у тебя все получится в Интере....

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      Рейтинг: +11

      uzeruu 3 июля 2015, 22:57


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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